官田外勞宿舍未設住警器預警 消防局：依法處理

2019-06-29 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市官田區一棟2樓的外勞宿舍，居住88名外勞，清晨2點27分火警發生時，外勞從睡夢中驚醒逃生，有10人從2樓跳樓受傷，幸都是輕傷送醫後無大礙。消防局指出，台南市火災預防自治條例修正4月公告，第5條規定出租場所，管理人依法必須裝置住警器，第13條規定經通知限期改善，屆時不改善者可處新台幣6千元以上3萬元以下罰鍰，該局對該外勞宿舍也將依法處理。

台南市消防局指出，該局是依建築型態進行管理，尤其，敬鵬大火後，針對全市有寄宿用途的移工及學生寄宿舍，也就是使用執照載明為寄宿舍，全面列管清查，總計有220多個場所列入乙類寄宿舍，包括消防安全設備及防火管理均依法管理。然而，官田租借一般民宅做為外勞宿舍，視同一般民宅未列管，如同一般民宅需自主管理，確保消防安全。

不過，消防局強調，台南市火災預防自治條例修正4月公告，第5條規定出租場所，管理人依法必須裝置住警器，第13條規定經通知限期改善，屆時不改善者可處新台幣6千元以上3萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰，對於官田此案會依法處理，並要求管理人加裝住警器。