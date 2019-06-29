火消魂小小消防員體驗營 小朋友喜獲限定款T恤
新北市消防局與國內知名潮流設計品牌STAGE及日本品牌火消魂HiKESHi SPiRiT跨國聯名合作，今天下午在消防局南雅分隊舉辦小小消防員體驗營活動，STAGE及火消魂協辦贊助童裝版消防員限定款T恤給50名參加小朋友，體驗營設置許多有趣的關卡，寓教於樂，提升小朋友興趣，也讓小朋友於闖關遊戲中學習到相關防火防災知識。
STAGE為了獻上最高敬意，在此次聯名活動中，特別挑選一款T恤作為「愛心義賣款」，限量250件，自今年7月1日起進行網路義賣，網址：https://www.ilovestage.com.tw/，並將義賣金額全數轉換成救護器材，捐贈新北市消防局，希望透過公益限量活動，將「安全」推廣至社會每一個角落，也歡迎民眾一同共襄盛舉。消防局也與STAGE於臉書推出抽獎活動，想了解活動詳情，可加入新北市消防局官方粉絲專頁「新北消防發爾麵」：https://www.facebook.com/NTPC119/及官方LINE@(@esf8311y)與「STAGE」粉絲專頁：https://www.facebook.com/stagegroup/。
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