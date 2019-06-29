火消魂小小消防員體驗營 小朋友喜獲限定款T恤

2019-06-29 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市消防局與國內知名潮流設計品牌STAGE及日本品牌火消魂HiKESHi SPiRiT跨國聯名合作，今天下午在消防局南雅分隊舉辦小小消防員體驗營活動，STAGE及火消魂協辦贊助童裝版消防員限定款T恤給50名參加小朋友，體驗營設置許多有趣的關卡，寓教於樂，提升小朋友興趣，也讓小朋友於闖關遊戲中學習到相關防火防災知識。