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為木乃伊乾屍找到回家路 警抽絲剝繭找真相

2019-06-29 13:17聯合報 記者卜敏正╱即時報導

吳男4月13日中午，曾因天氣太熱身體不適坐在路邊，當地村民報案請救護車與員警到場...
吳男4月13日中午，曾因天氣太熱身體不適坐在路邊，當地村民報案請救護車與員警到場，留下重要監視錄影畫面。記者卜敏正／翻攝
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嘉義縣警方日前獲報義竹鄉某農場，發現1具死亡多日、狀似「木乃伊」無名乾屍，經清查是4月中旬失蹤的水上鄉吳姓男子，但家屬質疑吳死因，可能被拐騙載到案發地，警方成立專案小組查訪吳停留路線，上月還到吳男家地毯式搜索、找出房地契，確認無他殺嫌疑，終於助家屬釋疑，讓死者安心「回家」。

嘉義縣警方今年4月29日接獲民眾報案，義竹鄉東光村東後寮附近一處農場環溝，工人整地時發現一具男性乾屍，屍體外觀毫無血色，乾癟程度被形容像木乃伊，因當地人煙稀少，死者身分、死因不明，地方議論紛紛，懷疑他殺後棄屍。

警方先透過失蹤通報系統，發現4月上旬水上鄉年約60歲吳男家屬曾通報協尋，當初家屬與員警曾透過電話定位追蹤，發現吳位於義竹，之後就失去音訊，警方隨即核對男屍身上攜帶鑰匙，能開啟吳家大門、機車，之後透過指紋辨識，確認乾屍就是吳男。

吳男身分雖確認，家屬卻認為水上鄉到義竹路程遙遠，吳沒有交通工具怎麼去？加上遍尋不著吳保管的房、地契資料，家屬質疑吳是被人從水上拐騙、搭車前往，憂心房產被「動手腳」，警方為免除家屬疑慮，上月成立專案小組釐清真相。

嘉義縣警方指出，專案小組沿義竹鄉周邊道路查訪住戶，是否曾見過吳，經過多日努力，終於在義竹鄉中平村五間厝獲得好消息，當地村民指4月中旬吳曾因天氣太熱，身體不適坐在路邊，居民還報案請救護車與員警到場，吳當時對答如流、說明要訪友，加上身無外傷不願就醫，警消才離開，當天還有消防監視錄影畫面。

警方也過濾死者電話，確認生前通話對象、地點，都是家屬與派出所協尋電話，並派出專業鑑識人員到吳男家中執行地毯式搜索，終於找到吳藏在衣櫃隱蔽處房地契。

專案小組依照吳男被發現時，姿勢狀似坐躺休息，死後身上無外傷、仍攜有上萬元現金，分析告知家屬財殺可能性低，研判吳因不明原因到義竹鄉該農場後，可能因天氣熱、坐進環溝休息，身體不適後昏迷、死亡，因地點偏僻遲至2周後才被發現，終於讓家屬釋懷、安心送吳男回家。

木乃伊失蹤

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