疑台電工程挖破管線瓦斯外洩 警戒搶修止漏

2019-06-29 13:06 中央社 高雄29日電



高雄市富民路一處工地，今天進行挖掘工程時不慎挖破欣高瓦斯公司的輸儲管線，造成瓦斯外洩。幸而工程人員警覺立即停工通報欣高人員止漏，警消派員到場警戒，沒有人員傷亡。

高雄市政府消防局10多獲報，立即調派水箱車趕往現場噴灑水霧，員警也到場管制交通，至中午12時仍由欣高人員進行止漏和加強沿線檢查，警消也持續警戒。

警消初步調查，這處工地進行台電公司輸配電線更新工程，疑因承包商施工不慎挖破欣高瓦斯管線。