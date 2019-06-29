高雄鳥松冷凍行清晨失火 延燒4鄰房

2019-06-29 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市鳥松區中正路一間冷凍設備行清晨4點多失火，濃煙竄燒，火 勢猛烈，不多久即延燒4間民宅、商家。消防隊兵分多路灌救，約40分即控制火勢，所幸無人受困。

這場火來得突然，延燒面積又大，冷凍設備行內因易燃物多，消防人員不敢大意，高雄市消防局第四大隊組長彭保景表示，當時消防人員 一直找不到冷凍設備的洪姓業者，擔心受困，多次冒險深入火場搜救。但有民眾表示，洪男在發生火警後即逃出屋外，騎機車離去。