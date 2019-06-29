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淡海輕軌遭違規左轉小黃擦撞 僅輕傷

2019-06-29 11:53聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市淡海輕軌一列完成載客任務，正要駛回總站時，今凌晨12時許，被1輛搶快違規左轉的計程車撞上。新北捷運公司表示，檢查該列車，僅輕微擦傷，仍可繼續營運，後續將向違規車輛駕駛求償。

新北捷運公司表示，輕軌司機員在擦撞發生後，立即依據標準作業程序回報行控中心，行控中心通知轄區警察及支援人力前往現場。

經捷運公司初步檢視該列車，為輕微擦傷，仍可繼續營運載客，後續將向違規計程車駕駛求償。計程車駕駛在警方詢問時，表示因其違規左轉而肇事。

新北捷運公司呼籲，車輛駕駛人遵守路口交通號誌，尤其夜間視缐較差，更應注意，不要搶快通過路口，以確保自身及他人安全。

淡海輕軌列車今凌晨遭計程車擦撞，所幸當時已經結束載客，車上沒有乘客，沒有造成人員...
淡海輕軌列車今凌晨遭計程車擦撞，所幸當時已經結束載客，車上沒有乘客，沒有造成人員受傷。記者巫鴻瑋／翻攝
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捷運計程車

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