碰！妙齡女倒車撞凹鐵門 看完愛車就快閃

2019-06-29 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市王男上班時見公司鐵門凹陷，開門也「卡卡」，調閱監視器發現遭一輛藍色轎車撞擊所致，報警處理。警方調查，駕車的是22歲的張女，張供稱，倒車時忘記切換檔，猛踩油門才會倒車將鐵門撞凹，並稱當時她未見屋主現身才離開，但監視器拍下，張只查看自己愛車隨後離開，過程不到2分鐘。

王男本月初到南區大街的公司上班，卻見大門鐵門凹陷，關門也「卡卡」，先調閱公司監視器發現，當天清晨5點多，一輛藍色轎車疑似倒車不慎，撞擊公司大門後離開，未留下聯絡方式，王趕緊報警。

警方以車牌找人，聯絡到張女(22歲)到案說明，她利用附近空地倒車，卻在離去時忘記切換檔位，油門一踩就直接碰撞後方鐵門，並稱她在現場等候約10分鐘，沒有看到屋主出現，才離開現場。

但警方查閱監視器發現，張女下車後只顧看自己愛車的車損，不捨地撫摸自己愛車，完全沒查看鐵門受損情形，也沒將鐵門推回原位就上車離去，整個過程不到2分鐘，與張女稱的10分鐘有所出入，警方依規定舉發。