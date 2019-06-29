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台南移工宿舍火警 10人跳樓受傷送醫

2019-06-29 07:58中央社 台南29日電

台南市官田區移工宿舍今天凌晨火警，移工從睡夢中驚醒逃生，其中10名移工從2樓跳樓受傷送醫，起火原因有待調查。

台南市消防局凌晨2時27分獲報，台南市官田區一家電子零件供應公司的移工宿舍起火，明火竄出，立刻派出人車趕往灌救。

台南市消防人員7分鐘後趕抵現場，凌晨2時58分控制火勢，3時6分撲滅後清理火場，且載送傷患就醫。

台南市消防局初步調查，這棟移工宿舍是2樓建築物，共住了88名移工，火警發生時，移工從睡夢中驚醒逃生，其中有10人從2樓跳樓受傷，全是男性，送醫救治後無生命危險。

移工宿舍

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