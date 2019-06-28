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不對稱的資訊戰：長榮空服員罷工中艱難的一役

台中大雅民宅火警 打火兄弟一小時內撲滅

2019-06-28 20:53聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市大雅區神林南路一棟民宅今晚7點多傳出火警，火勢從四樓陽台竄出，相當猛烈，台中市消防局不敢大意，除大雅消防分隊馳抵，立即加派豐原、神岡、四平、清泉、頭家厝、水湳與潭子消防分隊支援，所幸火勢在1小時內控制並撲滅，無人傷亡，進一步起火原因有待消防局火調科釐清。

台中市
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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