沒注意漲潮！ 情侶遊高美濕地受困沙洲

2019-06-28 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



一對情侶今天下午到台中市高美濕地遊玩，兩人疑因沒注意潮汐時間受困沙洲上，兩人無法動彈，趕緊打119求救，消防隊和岸巡人員，出動救生艇協助兩人脫困，有驚無險。