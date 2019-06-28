礁溪大貨車起火燃燒 幸無人受傷

2019-06-28 17:21 中央社 宜蘭28日電



一輛大貨車今天下午在宜蘭縣礁溪鄉十六結路起火燃燒，警消獲報趕抵現場立刻布水線灌救撲滅火勢，所幸無人受傷。

宜蘭縣消防局下午3時38分接獲通報，指礁溪鄉十六結路發生汽車火警，消防局立刻派遣礁溪和特種分隊前往搶救，消防員抵達現場時大貨車已陷入火海，現場火勢猛烈黑煙直竄天際。

消防員立刻布水線灌救，火勢在下午3時54分受到控制，下午4時5分撲滅，所幸無人受傷，至於起火原因仍有待後續調查。