影╱少年鑽進大樓間隙縫受困 纖細義消助陣救出

2019-06-28 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市永康區一名13歲少年今天下午到父親工作的大樓工地玩耍，想從兩棟樓房間穿過，結果一不小心人卡在兩棟樓房中間的狹小細縫，動彈不得，後來靠著體型纖細的安和分隊的鄭姓義消出馬，鑽進牆縫為他套上套索，另一組消防員也從5樓樓頂也垂降一組套索，還出動沙拉油潤滑，花了半個小時慢慢將少年拉出，結束一場虛驚。

據現場民眾描述，現場兩棟樓房間的縫隙寬窄不一，一側約30公分寬，但另一側只剩約10公分寬，少年從較寬的那一側鑽入，原本以為可以輕鬆鑽到另一側，沒想到空間越來越窄，最後卡在中間動彈不得，想自行脫困又沒有力氣，只好大聲呼救，少年父親等人才發現他卡在牆縫內，趕忙通報警消協助。

台南市消防局出動永康、特搜等消防分隊隊員前往搶救，雖然到場的消防員個個孔武有力虎背熊腰，但是面對這種狀況，反而英雄無用武之地，因為沒有一個人鑽得進去寬約30公分的細縫。

後來安和分隊的鄭姓義消剛好人在附近，鄭姓義消身高177公分、卻只有55公斤，身材纖細，帶著套索三兩下就鑽進牆縫裡面，為少年套上套索，卡住的地方抹上沙拉油潤滑，另一組消防員從頂樓垂降另一組套索為少年套上。