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五股工廠大火延燒2廠房 仍在迅速擴大延燒中

2019-06-28 15:23聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市五股區今天下午傳出工廠大火，連棟式的鐵皮廠房竄出火勢後，不到20分鐘迅速延燒隔壁廠房，目前火勢仍在擴大延燒中，已有1公畝面積陷入燃燒之中，消防人員出動大批消防車到場灌救，近200名消防人員在現場灑水盡力控制火勢，目前初步確認暫無人員受困。

五股區中興路一段上的鐵皮工廠，今天下午2點半傳出火警，因火勢來得又猛又急，不到20分鐘就延燒到隔壁廠房，消防人員出動61輛消防車到場灌救，並有170名消防員投入救災，呼籲民眾不要在現場圍觀，以免影響救災。

五股工廠大火延燒2廠房，仍在迅速擴大延燒中，目前燃燒面積超過100平方公尺。記者...
五股工廠大火延燒2廠房，仍在迅速擴大延燒中，目前燃燒面積超過100平方公尺。記者巫鴻瑋／翻攝
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消防員大火
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