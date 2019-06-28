五股工廠大火延燒2廠房 仍在迅速擴大延燒中

2019-06-28 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市五股區今天下午傳出工廠大火，連棟式的鐵皮廠房竄出火勢後，不到20分鐘迅速延燒隔壁廠房，目前火勢仍在擴大延燒中，已有1公畝面積陷入燃燒之中，消防人員出動大批消防車到場灌救，近200名消防人員在現場灑水盡力控制火勢，目前初步確認暫無人員受困。