親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

司法心防破洞？法官：政客迎合鄉民思維的結果

敏感戰火？敘利亞政府軍突襲土耳其哨站1死3傷

苗市瘋傳大賣場隨機拐童 警調查發現誤會一場

2019-06-28 13:16中央社 苗栗縣28日電

苗栗市盛傳有幼童在大賣場內險遭歹徒拐走，疑似隨機拐童事件消息引發家長恐慌；苗栗警分局循線找到幼童家長釐清真相，確認誤會一場，孩童是走失，被熱心人士帶往服務台。

苗栗市許多家長LINE群組自昨晚起收到一封轉傳訊息指出，縣議員鄭碧玉接獲陳情，有家長帶幼童前往家樂福苗栗店的湯姆熊玩，「在轉身換代幣期間，小孩被歹徒帶往2樓，所幸小孩沿路大哭大叫引起注意，才沒讓歹徒得逞」。

傳聞內容引起警方高度重視，經聯繫議員找到當事人家長，釐清始末，發現是誤會一場。

苗栗警分局偵查隊長徐李清今天告訴中央社記者，幼童當天在賣場裡玩，一時找不到父母，邊找邊大哭，熱心人士才將他帶往2樓賣場服務台廣播尋找家長；心急如焚的家長聽見廣播有小孩走失，也立即衝上樓找回兒子。

徐李清指出，幼童父親坦言自己也有疏忽，沒把小孩看好；警方事後調閱賣場監視器畫面，證實並非傳聞的拐童事件。

警方表示，這對夫妻是在一場餐會中向縣議員鄭碧玉提及此事，訊息透過一所幼兒園與家長的內部聯繫群組流出後，在LINE群瘋傳，引起許多家長恐慌；經訪查詢問相關人士並調閱賣場監視器畫面，確認是烏龍。

警方提醒，民眾接獲未經證實消息，勿任意分享、轉傳，否則恐有刑責問題，也呼籲家長，暑期將至，外出時隨時留意孩子，注意安全。

LINE幼兒園家樂福
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

妙齡女遭大支黑金剛抵住頭 雙手遭綁洗劫一空

2019-06-28 11:45

驚！台中2車清晨相撞 1轎車失控衝進超商嚇壞店員

2019-06-28 11:42

高雄員警今凌晨驟逝 妻子發現已無呼吸心跳

2019-06-28 11:42

宜蘭五結資源回收場今晨火警

2019-06-28 04:27

彎腰撿手機 撞路邊警車

2019-06-28 00:34

「誰家男童走失了」 警車沿街廣播 阿公騎車狂追

2019-06-28 00:34

BMW展示中心火警 消防疏散1男

2019-06-28 00:06

北市內湖候車亭倒塌傷2人 疑「基礎深度不足」肇禍

2019-06-27 23:55

盜割案3個共通點...冒名偷割稻 罕見新手法

2019-06-27 23:21

學者：偷割1甲地賣15萬 引覬覦

2019-06-27 23:16

北市水餃店客人一氧化碳中毒 疑木炭火鍋惹禍

2019-06-27 22:23

影／高雄鹽埕民宅竄火煙 鄰戶9人受困幸獲救

2019-06-27 22:06

影／醫院火警疏散病患 初判樓梯間菸蒂肇禍

2019-06-27 21:51

台北市候車亭突塌 地基深度不足、開挖連鎖效應

2019-06-27 19:10

疑撿手機釀禍 男駕BMW衝撞警車

2019-06-27 16:59

影／客運撞電桿婦人門牙撞斷滿口血 頻問醫護怎麼辦？

2019-06-27 16:34

恐怖！北市內湖公車候車亭倒塌 兩婦遭壓傷送醫

2019-06-27 15:50

男偷酪梨到市場賣 警喬裝顧客：別賣了，我全要！

2019-06-27 15:24

影／基隆客運疑閃車撞電桿 16名乘客受傷送醫

2019-06-27 15:00

計程車司機被控酒駕釀車禍 警：無超標也沒載客

2019-06-27 14:45

影／男童溜出門玩耍迷路 警仿里長伯廣播火速找到阿公

2019-06-27 14:02

超級紅人榜百萬兄弟遇重大車禍救人 暖舉被讚爆

2019-06-27 13:55

清水泡棉工廠大火 燒毀300坪工廠損失20萬元

2019-06-27 12:27

與日本潮牌跨國聯名 新北消防發爾麵引爆消防魂

2019-06-27 12:13

影／清水泡棉工廠火警 黑煙2公里外可看到

2019-06-27 11:46

新莊新樹派出所啟用 少年所長撐起地方安全

2019-06-27 11:37

影／大媽撞斷別人後照鏡肇逃被逮：他也沒停啊！

2019-06-27 11:21

真的是割稻尾？ 整片田都不見 農民種稻穀被偷割販售

2019-06-27 11:20

九旬老嫗受傷癱倒在地 里長會同警方神救援

2019-06-27 10:47

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 10:06

受刑人第二代 12歲才知道毒犯老爸在獄中

2019-06-27 10:04

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

恐怖！北市內湖公車候車亭倒塌 兩婦遭壓傷送醫

2019-06-27 15:50

國中少女偷嚐禁果 不料遇到恐怖情人

2019-06-27 16:31

纏訟13年！趙建銘捲入台開案 最高法院今五度發回更審

2019-06-27 15:39

美女教授遭降等、解聘怒提告 台大兩案均勝訴

2019-06-27 17:53

正宮、小三狹路相逢！董娘痛毆小三代價25萬 這原因倒賺5萬

2019-06-28 09:41

休旅車突失控 單車女遭輾送醫不治

2019-06-27 19:52

變態繼父性侵國中少女 反抗就拿膠帶綑綁硬上

2019-06-28 08:20

太扯！3男自備瓦斯爐 超商裡「圍爐」煮火鍋

2019-06-28 11:06

「不得再打韓國瑜」 男KUSO民進黨公文被起訴

2019-06-27 17:28

資深媒體人家族爆遺產糾紛 後母偽造文書判刑

2019-06-27 22:27

影／醫院火警疏散病患 初判樓梯間菸蒂肇禍

2019-06-27 21:51

女嬰哭鬧被丟摔在地半身癱瘓 惡保母還刪光監視器畫面

2019-06-28 11:13

疑撿手機釀禍 男駕BMW衝撞警車

2019-06-27 16:59

逃美20年 劉振強涉詐12億獲判無罪

2019-06-28 00:34

嫌47歲資深經理太老而資遣？ 法院判阿里巴巴違法解雇

2019-06-27 14:29

趙建銘台開案五度被發回 最高法院四大理由曝光！

2019-06-27 17:03

可惡！狗狗綁機車拖行慘死 地上血痕長達1.1公里

2019-06-28 12:37

高雄員警今凌晨驟逝 妻子發現已無呼吸心跳

2019-06-28 11:42

少女為避雨上賊車遭惡狼指侵 法院判可緩刑

2019-06-27 14:33

北市水餃店客人一氧化碳中毒 疑木炭火鍋惹禍

2019-06-27 22:23

影／客運撞電桿婦人門牙撞斷滿口血 頻問醫護怎麼辦？

2019-06-27 16:34

「誰家男童走失了」 警車沿街廣播 阿公騎車狂追

2019-06-28 00:34

「不得再打韓」 男KUSO民進黨公文被訴

2019-06-28 00:34

影／仇家尋仇認錯人？ 男大生、高二生全身多處掛彩

2019-06-27 17:15

美女教授解聘案敗訴 法院：尊重台大專業判斷

2019-06-27 18:57

酒駕修法7月1日起大執法 貪杯上路代價大

2019-06-27 17:18

影／小心荷包！酒駕7月新罰 中市警連三天酒駕大執法

2019-06-28 11:09

員警包庇色情業者貪瀆案 聲押禁見獲准

2019-06-27 21:07

宜蘭五結資源回收場今晨火警

2019-06-28 04:27

影／全國模範警察 也是健康肌肉型男

2019-06-28 10:12

救國團遭認附隨組織 律師：害怕辯護被送集中營

2019-06-27 20:41

路人遇搶機警一句「我是監獄主管」 搶匪嚇到說「歹勢」

2019-06-27 16:05

彰化警涉包庇色情遭收押免職 主管連坐拔官

2019-06-28 00:34

男偷酪梨到市場賣 警喬裝顧客：別賣了，我全要！

2019-06-27 15:24

員警包庇色情業者涉貪遭收押 考績會記二大過予以免職

2019-06-27 22:44

BMW展示中心火警 消防疏散1男

2019-06-28 00:06

影／基隆客運疑閃車撞電桿 16名乘客受傷送醫

2019-06-27 15:00

小事化大！因釣魚線纏繞起衝突 他被打爆眼睛還吃官司

2019-06-27 21:08

涉虐一歲女童致命危 保母收押禁見

2019-06-28 00:34

獨／騎車跟蹤女子 惡狼闖香閨掐下體2秒

2019-06-28 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top