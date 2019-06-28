親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

宜蘭五結資源回收場今晨火警

2019-06-28 04:27聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣消防局今晨1點53分獲報，位在五結鄉的資源回收場火警。

經派遣五結、羅東、廣興分隊出動人、車搶救發現，無人員受困，但現場存放紙類、塑膠及其他雜物起火。

經搶救後，在2點19分控制火勢，2點43分撲滅，3點20分殘火處理完畢。

起火原因有待調查。

宜蘭縣消防局今晨1點53分獲報，位在五結鄉的資源回收場火警，派遣五結、羅東、廣興...
宜蘭縣消防局今晨1點53分獲報，位在五結鄉的資源回收場火警，派遣五結、羅東、廣興分隊出動人、車搶救。圖／宜蘭縣消防局提供
分享
宜蘭縣消防局今晨1點53分獲報，位在五結鄉的資源回收場火警，火勢大，搶救後撲滅，...
宜蘭縣消防局今晨1點53分獲報，位在五結鄉的資源回收場火警，火勢大，搶救後撲滅，起火原因有待調查。圖／宜蘭縣消防局提供
分享
宜蘭縣消防局今晨1點53分獲報，位在五結鄉的資源回收場火警，派遣五結、羅東、廣興...
宜蘭縣消防局今晨1點53分獲報，位在五結鄉的資源回收場火警，派遣五結、羅東、廣興分隊出動人、車搶救。圖／宜蘭縣消防局提供
分享
宜蘭縣消防局今晨獲報，位在五結鄉的資源回收場火警，現場存放紙類、塑膠及其他雜物被...
宜蘭縣消防局今晨獲報，位在五結鄉的資源回收場火警，現場存放紙類、塑膠及其他雜物被燒毀。圖／宜蘭縣消防局提供
分享
宜蘭縣消防局今晨獲報，位在五結鄉的資源回收場火警，起火原因有待調查。圖／宜蘭縣消...
宜蘭縣消防局今晨獲報，位在五結鄉的資源回收場火警，起火原因有待調查。圖／宜蘭縣消防局提供
分享

羅東資源回收
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

北市水餃店客人一氧化碳中毒 疑木炭火鍋惹禍

2019-06-27 22:23

BMW展示中心火警 消防疏散1男

2019-06-28 00:06

盜割案3個共通點...冒名偷割稻 罕見新手法

2019-06-27 23:21

學者：偷割1甲地賣15萬 引覬覦

2019-06-27 23:16

影／高雄鹽埕民宅竄火煙 鄰戶9人受困幸獲救

2019-06-27 22:06

影／醫院火警疏散病患 初判樓梯間菸蒂肇禍

2019-06-27 21:51

台北市候車亭突塌 地基深度不足、開挖連鎖效應

2019-06-27 19:10

疑撿手機釀禍 男駕BMW衝撞警車

2019-06-27 16:59

影／客運撞電桿婦人門牙撞斷滿口血 頻問醫護怎麼辦？

2019-06-27 16:34

恐怖！北市內湖公車候車亭倒塌 兩婦遭壓傷送醫

2019-06-27 15:50

男偷酪梨到市場賣 警喬裝顧客：別賣了，我全要！

2019-06-27 15:24

影／基隆客運疑閃車撞電桿 16名乘客受傷送醫

2019-06-27 15:00

計程車司機被控酒駕釀車禍 警：無超標也沒載客

2019-06-27 14:45

影／男童溜出門玩耍迷路 警仿里長伯廣播火速找到阿公

2019-06-27 14:02

超級紅人榜百萬兄弟遇重大車禍救人 暖舉被讚爆

2019-06-27 13:55

清水泡棉工廠大火 燒毀300坪工廠損失20萬元

2019-06-27 12:27

與日本潮牌跨國聯名 新北消防發爾麵引爆消防魂

2019-06-27 12:13

影／清水泡棉工廠火警 黑煙2公里外可看到

2019-06-27 11:46

新莊新樹派出所啟用 少年所長撐起地方安全

2019-06-27 11:37

影／大媽撞斷別人後照鏡肇逃被逮：他也沒停啊！

2019-06-27 11:21

真的是割稻尾？ 整片田都不見 農民種稻穀被偷割販售

2019-06-27 11:20

九旬老嫗受傷癱倒在地 里長會同警方神救援

2019-06-27 10:47

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 10:06

受刑人第二代 12歲才知道毒犯老爸在獄中

2019-06-27 10:04

影／竹南慈祐醫院火警 數十名病患緊急疏散

2019-06-27 02:35

苗栗縣慈祐醫院凌晨傳火警 有6名病患轉院

2019-06-27 01:37

拉稚齡兒女陪死 父獲救 兒女一死一命危

2019-06-27 00:58

獨木舟遭鑽洞 17遊客出海驚魂

2019-06-27 00:54

台南月嫂疑狂甩嬰兒頭、直立抱起 虐嬰畫面曝光

2019-06-27 00:12

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

恐怖！北市內湖公車候車亭倒塌 兩婦遭壓傷送醫

2019-06-27 15:50

纏訟13年！趙建銘捲入台開案 最高法院今五度發回更審

2019-06-27 15:39

付錢卻沒拿到玉蘭花 阿姨「超展開回覆」讓她傻住

2019-06-27 10:58

國中少女偷嚐禁果 不料遇到恐怖情人

2019-06-27 16:31

美女教授遭降等、解聘怒提告 台大兩案均勝訴

2019-06-27 17:53

超級紅人榜百萬兄弟遇重大車禍救人 暖舉被讚爆

2019-06-27 13:55

休旅車突失控 單車女遭輾送醫不治

2019-06-27 19:52

「不得再打韓國瑜」 男KUSO民進黨公文被起訴

2019-06-27 17:28

丈夫向小三說「改天一起洗澡」 兩人還一同赴日本旅遊

2019-06-27 10:27

真的是割稻尾？ 整片田都不見 農民種稻穀被偷割販售

2019-06-27 11:20

影／醫院火警疏散病患 初判樓梯間菸蒂肇禍

2019-06-27 21:51

清水泡棉工廠大火 燒毀300坪工廠損失20萬元

2019-06-27 12:27

疑撿手機釀禍 男駕BMW衝撞警車

2019-06-27 16:59

賣毒被嫌不夠純 藥頭被魚刀刺斷大動脈慘死

2019-06-27 08:14

意外發現老爸暗錢藏身處 網友求情「放過爸爸吧」

2019-06-27 14:01

趙建銘台開案五度被發回 最高法院四大理由曝光！

2019-06-27 17:03

資深媒體人家族爆遺產糾紛 後母偽造文書判刑

2019-06-27 22:27

嫌47歲資深經理太老而資遣？ 法院判阿里巴巴違法解雇

2019-06-27 14:29

少女烘衣慘遭猥褻 噁男熊抱襲胸還伸舌亂舔

2019-06-27 10:05

影／女嬰遭保母頭上腳下丟地身亡 母親籲重懲遏阻虐嬰

2019-06-27 11:44

2車相撞波及計程車 運將求償互指對方錯 法官判全要賠

2019-06-27 09:10

影／客運撞電桿婦人門牙撞斷滿口血 頻問醫護怎麼辦？

2019-06-27 16:34

少女為避雨上賊車遭惡狼指侵 法院判可緩刑

2019-06-27 14:33

酒駕7月新罰 兄弟象PS女孩：酒駕「三振出局」

2019-06-27 11:47

北市水餃店客人一氧化碳中毒 疑木炭火鍋惹禍

2019-06-27 22:23

美女教授解聘案敗訴 法院：尊重台大專業判斷

2019-06-27 18:57

新莊新樹派出所啟用 少年所長撐起地方安全

2019-06-27 11:37

影／仇家尋仇認錯人？ 男大生、高二生全身多處掛彩

2019-06-27 17:15

員警包庇色情業者貪瀆案 聲押禁見獲准

2019-06-27 21:07

男偷酪梨到市場賣 警喬裝顧客：別賣了，我全要！

2019-06-27 15:24

酒駕修法7月1日起大執法 貪杯上路代價大

2019-06-27 17:18

救國團遭認附隨組織 律師：害怕辯護被送集中營

2019-06-27 20:41

路人遇搶機警一句「我是監獄主管」 搶匪嚇到說「歹勢」

2019-06-27 16:05

影／基隆客運疑閃車撞電桿 16名乘客受傷送醫

2019-06-27 15:00

妙齡女好心助人 未料求助者是狼

2019-06-27 14:02

他照顧酒醉女卻起色心猥褻 賠50萬元...再審獲緩刑3年

2019-06-27 12:40

逃美20年去年被押回台 劉振強涉詐12億獲判無罪

2019-06-27 19:35

影／法院外直播號召關心虐童案？ 警：見一個抓一個

2019-06-27 16:06

性侵犯潑尿凌虐獄友身亡？ 法官認為是病死關1年2月

2019-06-27 11:38

小事化大！因釣魚線纏繞起衝突 他被打爆眼睛還吃官司

2019-06-27 21:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top