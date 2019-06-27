影／醫院火警疏散病患 初判樓梯間菸蒂肇禍

2019-06-27 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣竹南鎮慈祐醫院今天凌晨發生火警，5樓窗口冒出濃煙卻不見火勢，院方緊急疏散數十名病患，消防局今天進行火場調查，在地下室樓梯間發現不少菸蒂，初步研判火警應是菸蒂未熄引起部分雜物悶燒引發，至於菸蒂來源可能是從上方樓層的樓梯間縫隙掉落，確切原因待調查。

消防局指出，這起火警雖然僅燃燒地下室樓梯間約1坪面積，但濃煙順著樓梯間往上竄升，部分樓層因防火門關閉未受影響，消防人員趕到後，往窗口冒煙的5樓先布水線，但5樓只見濃煙卻未見火勢，改往下方逐層搜索起火點，最後從1樓破門終於發現地下室樓梯間有雜物、X光片及病歷等堆置的資料悶燒，立即撲滅火勢。

消防人員說，火警發生時，煙霧順著樓梯間往上竄，院方採取緊急疏散病患措施，當時5樓有32名病患，其中7名需使用呼吸設備的患者先轉送頭份為恭醫院安置，其餘在消防、護理及鄰近趕來的竹南分局員警協助下，都及時疏散到一旁的竹南警分局大門口，至於7樓的護理之家有36名住民，因防火門有效阻絕濃煙，一時無安全顧慮，因此未往外疏散。

苗栗縣衛生局指出，院方去年4月曾進行消防驗證、8月也曾進行災害演練，凌晨火警發生時，院方緊急召回護理人員，並在消防、警方協助下迅速疏散，找到起火點後研判情況不嚴重，且護理之家防火門能有效阻絕煙霧，醫院大樓也未斷水斷電，因此並未疏散護理之家住民，這起火警燒毀院方暫時堆置的報廢資料，至於意外是否因菸蒂造成，要等消防鑑定報告出爐後針對問題檢討。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康