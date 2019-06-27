親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國軍高階將領異動 國防部副部長沈一鳴接任參謀總長

全球空汙最嚴重城市！前100名有57座被這國包辦

影／客運撞電桿 婦人門牙撞斷滿口血 頻問醫護怎麼辦？

2019-06-27 16:34聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

1輛從基隆開往金山的基隆客運，今天下午在基隆、新北萬里區交界附近，衝撞路旁電線桿，造成蘇姓司機和15名乘客受傷。王姓婦人門牙被撞斷，被送到醫院時仍血流不止，滿臉憂心；有傷者說，司機是為閃避對向來車才肇禍，也有乘客抱怨司機開太快了，全案由金山警分局調查。

新北消防局今天下午2點多接獲報案，指有一輛基隆客運剛通過基隆、新北萬里區交界，在一處下坡彎道撞上電線桿，許多人受傷。消防局調派萬里、金山、石門消防分隊，分將16名傷者送往基隆長庚醫院、衛福部基隆醫院、八堵台灣礦工醫院救治。

長庚醫院收治蘇姓司機及乘客3男6女共10人，醫師檢查發現，除王姓婦人撞斷門牙較嚴重，蘇姓司機因撞到擋風玻璃，有頭暈想吐症狀，其他傷者均為擦、挫傷，無大礙。

一名男乘客說，他看到車禍前對向有一輛客運過彎時，跨越雙黃線，蘇姓司機為了閃避，避免對撞，才會往右側偏移，結果撞到電線桿。

還有乘客心有餘悸，認為司機開太快了，才會來不及煞車，撞上電線桿。王婦的門牙被撞斷，送醫時門牙還在手中沾有血跡的衛生紙上，她一直詢問護理人員，「我的牙齒斷了，怎麼辦？」難過落淚。許多乘客在撞擊瞬間身體往前傾，才會撞擊造成擦挫傷。

1輛基隆客運今天下午在基隆、新北萬里區交界附近衝撞路旁電線桿，造成16人受傷；被...
1輛基隆客運今天下午在基隆、新北萬里區交界附近衝撞路旁電線桿，造成16人受傷；被撞電桿上方還有「快樂出門，平安回家」噴漆文字。記者邱瑞杰／攝影
分享
1輛基隆客運今天下午在基隆、新北萬里區交界附近衝撞路旁電線桿，造成16人受傷；被...
1輛基隆客運今天下午在基隆、新北萬里區交界附近衝撞路旁電線桿，造成16人受傷；被撞電桿上方還有「快樂出門，平安回家」噴漆文字。記者邱瑞杰／攝影
分享

基隆新北萬里
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

恐怖！北市內湖公車候車亭倒塌 兩婦遭壓傷送醫

2019-06-27 15:50

男偷酪梨到市場賣 警喬裝顧客：別賣了，我全要！

2019-06-27 15:24

影／基隆客運疑閃車撞電桿 16名乘客受傷送醫

2019-06-27 15:00

計程車司機被控酒駕釀車禍 警：無超標也沒載客

2019-06-27 14:45

影／男童溜出門玩耍迷路 警仿里長伯廣播火速找到阿公

2019-06-27 14:02

超級紅人榜百萬兄弟遇重大車禍救人 暖舉被讚爆

2019-06-27 13:55

清水泡棉工廠大火 燒毀300坪工廠損失20萬元

2019-06-27 12:27

與日本潮牌跨國聯名 新北消防發爾麵引爆消防魂

2019-06-27 12:13

影／清水泡棉工廠火警 黑煙2公里外可看到

2019-06-27 11:46

新莊新樹派出所啟用 少年所長撐起地方安全

2019-06-27 11:37

影／大媽撞斷別人後照鏡肇逃被逮：他也沒停啊！

2019-06-27 11:21

真的是割稻尾？ 整片田都不見 農民種稻穀被偷割販售

2019-06-27 11:20

九旬老嫗受傷癱倒在地 里長會同警方神救援

2019-06-27 10:47

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 10:06

受刑人第二代 12歲才知道毒犯老爸在獄中

2019-06-27 10:04

影／竹南慈祐醫院火警 數十名病患緊急疏散

2019-06-27 02:35

苗栗縣慈祐醫院凌晨傳火警 有6名病患轉院

2019-06-27 01:37

拉稚齡兒女陪死 父獲救 兒女一死一命危

2019-06-27 00:58

獨木舟遭鑽洞 17遊客出海驚魂

2019-06-27 00:54

台南月嫂疑狂甩嬰兒頭、直立抱起 虐嬰畫面曝光

2019-06-27 00:12

中山高泰山路段轎車四輪朝天翻覆 駕駛救出送醫

2019-06-26 21:54

疑行車糾紛 囂張3車遊客圍堵澎湖復康巴士砸車

2019-06-26 21:38

大學騙了沒？ 警方與大學生合作微電影反詐

2019-06-26 20:03

北港分局今天茹素 心靈雞湯暖了警心

2019-06-26 18:46

藝人丁小芹遭弟家暴聲請保護令 丁弟離開派出所未回應

2019-06-26 18:23

輕生案鄰居皆震驚 代管業者無奈遇損失

2019-06-26 17:39

新北警半年攔阻詐騙近億元 侯友宜頒獎表揚有功人員

2019-06-26 17:22

影／台南大樓泳池加錯藥劑產生氯氣 2人送醫

2019-06-26 16:51

又遭弟弟家暴 藝人丁小芹與母進警局聲請保護令

2019-06-26 16:42

小黃擦撞重機 失控衝進中興橋機車道 釀1死2傷

2019-06-26 16:27

開車迴轉撞死人 女到案哭「不知撞到人」被送辦

2019-06-26 16:19

台南永康燒炭案 男童遺體擇期解剖

2019-06-26 16:15

馬路新3寶！大學生+床墊趴在車頂搬家

2019-06-26 15:43

獨木舟被惡意鑽洞險翻覆 警方調監視器偵辦

2019-06-26 15:40

持續1年多安排八仙患者交通車 楊貴閔獲模範公務員

2019-06-26 14:53

拉倒5電桿全鄉斷線 警抓到可惡山老鼠

2019-06-26 14:40

夫妻感情不睦 「暫時分手」釀悲劇

2019-06-26 13:06

中和女騎機車擦撞人行道自摔 民眾疑設計不良惹禍

2019-06-26 12:23

花蓮獨木舟底遭挖洞 17名遊客差點回不來

2019-06-26 12:17
看更多

熱門文章

買完票被霸佔座位用這招 任何人都會自動起立

2019-06-26 19:28

台南月嫂疑狂甩嬰兒頭、直立抱起 虐嬰畫面曝光

2019-06-27 00:12

影／竹南慈祐醫院火警 數十名病患緊急疏散

2019-06-27 02:35

付錢卻沒拿到玉蘭花 阿姨「超展開回覆」讓她傻住

2019-06-27 10:58

恐怖！北市內湖公車候車亭倒塌 兩婦遭壓傷送醫

2019-06-27 15:50

疑行車糾紛 囂張3車遊客圍堵澎湖復康巴士砸車

2019-06-26 21:38

史上最激情的大學生活...「我的室友們在宿舍XX」

2019-06-26 21:36

鮮肉警察遇醉漢「盧小小」 全程無奈笑...網：戀愛了

2019-06-26 20:12

纏訟13年！趙建銘捲入台開案 最高法院今五度發回更審

2019-06-27 15:39

一隻賣3200元 男子進口螞蟻直播拍賣遭判刑

2019-06-26 17:17

超級紅人榜百萬兄弟遇重大車禍救人 暖舉被讚爆

2019-06-27 13:55

侯昌明夫妻遭盜圖 臉書一頁式廣告詐騙陷阱

2019-06-26 17:37

中山高泰山路段轎車四輪朝天翻覆 駕駛救出送醫

2019-06-26 21:54

丈夫向小三說「改天一起洗澡」 兩人還一同赴日本旅遊

2019-06-27 10:27

悲哀！酒駕撞死人 道歉推母出面、賠償拿母當擋箭牌

2019-06-26 21:19

真的是割稻尾？ 整片田都不見 農民種稻穀被偷割販售

2019-06-27 11:20

1歲女童疑遭虐重傷傷勢不單純 中檢今晚傳訊保母夫婦

2019-06-26 21:31

郭姓保母被檢依重傷害罪聲押 郭的丈夫限制出境

2019-06-26 22:03

藝人丁小芹遭弟家暴聲請保護令 丁弟離開派出所未回應

2019-06-26 18:23

輕生案鄰居皆震驚 代管業者無奈遇損失

2019-06-26 17:39

賣毒被嫌不夠純 藥頭被魚刀刺斷大動脈慘死

2019-06-27 08:14

意外發現老爸暗錢藏身處 網友求情「放過爸爸吧」

2019-06-27 14:01

少女烘衣慘遭猥褻 噁男熊抱襲胸還伸舌亂舔

2019-06-27 10:05

影／女嬰遭保母頭上腳下丟地身亡 母親籲重懲遏阻虐嬰

2019-06-27 11:44

2車相撞波及計程車 運將求償互指對方錯 法官判全要賠

2019-06-27 09:10

獨木舟遭鑽洞 17遊客出海驚魂

2019-06-27 00:54

父親遺物…帶「中正劍」到法院挨罰

2019-06-27 01:05

苗栗縣慈祐醫院凌晨傳火警 有6名病患轉院

2019-06-27 01:37

新莊新樹派出所啟用 少年所長撐起地方安全

2019-06-27 11:37

酒駕7月新罰 兄弟象PS女孩：酒駕「三振出局」

2019-06-27 11:47

一隻賣3200元！引進外來種 賣螞蟻寵物判刑

2019-06-27 01:00

少女為避雨上賊車遭惡狼指侵 法院判可緩刑

2019-06-27 14:33

彰縣警員疑投資特定行業涉貪 檢調發動搜索帶回偵訊

2019-06-27 00:53

6人喪火窟他死刑遭撤 高院要開量刑辯論

2019-06-26 17:54

嫌47歲資深經理太老而資遣？ 法院判阿里巴巴違法解雇

2019-06-27 14:29

妙齡女好心助人 未料求助者是狼

2019-06-27 14:02

男偷酪梨到市場賣 警喬裝顧客：別賣了，我全要！

2019-06-27 15:24

性侵犯潑尿凌虐獄友身亡？ 法官認為是病死關1年2月

2019-06-27 11:38

影／基隆客運疑閃車撞電桿 16名乘客受傷送醫

2019-06-27 15:00

拉稚齡兒女陪死 父獲救 兒女一死一命危

2019-06-27 00:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top