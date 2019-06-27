影／客運撞電桿 婦人門牙撞斷滿口血 頻問醫護怎麼辦？

2019-06-27 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



1輛從基隆開往金山的基隆客運，今天下午在基隆、新北萬里區交界附近，衝撞路旁電線桿，造成蘇姓司機和15名乘客受傷。王姓婦人門牙被撞斷，被送到醫院時仍血流不止，滿臉憂心；有傷者說，司機是為閃避對向來車才肇禍，也有乘客抱怨司機開太快了，全案由金山警分局調查。

新北消防局今天下午2點多接獲報案，指有一輛基隆客運剛通過基隆、新北萬里區交界，在一處下坡彎道撞上電線桿，許多人受傷。消防局調派萬里、金山、石門消防分隊，分將16名傷者送往基隆長庚醫院、衛福部基隆醫院、八堵台灣礦工醫院救治。

長庚醫院收治蘇姓司機及乘客3男6女共10人，醫師檢查發現，除王姓婦人撞斷門牙較嚴重，蘇姓司機因撞到擋風玻璃，有頭暈想吐症狀，其他傷者均為擦、挫傷，無大礙。

一名男乘客說，他看到車禍前對向有一輛客運過彎時，跨越雙黃線，蘇姓司機為了閃避，避免對撞，才會往右側偏移，結果撞到電線桿。