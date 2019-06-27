影／男童溜出門玩耍迷路 警仿里長伯廣播火速找到阿公

2019-06-27 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮縣富里鄉王姓男童趁阿公不注意溜到附近國小玩耍，學生發現後將男童送往派出所，才2歲的他口語表達不清，警方研判王童應該就住學校附近，開啟巡邏車擴音器沿街詢問「誰家男童走失了？」5分鐘內阿公就騎機車現身，宛如電視廣告里長伯廣播尋找張君雅小妹妹的情節，令人倍感溫馨。

玉里警分局指出，上週富里國小學生放學後發現王童獨自在校園玩耍，詢問背景又說不清楚，熱心將男童帶往附近富里分駐所求助，值班同仁林建宏見男童只能說出自己2歲，無法詳述住家地址電話，通報巡邏員警謝秉宏、李玟儀協助處理，警方輪流陪伴安撫王童同時設法找家人。

3人研判以王童的年紀及體力，應該就住在國小附近，於是靈機一動決定以巡邏車擴音器廣播找人，謝、李兩員立即上車，於富里國小周遭街道來回廣播「誰家的男童走失了？請趕快到派出所把他帶回去！」不到5分鐘一名中年男子從後方騎機車接近，慌張告知「我孫子不見了！」經兩員引導返回所內，王童見到男子立刻大喊「阿公！」， 祖孫兩人當場激動相擁。