與日本潮牌跨國聯名 新北消防發爾麵引爆消防魂

2019-06-27 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市消防局首次與時尚產業合作，與國內知名潮流設計品牌STAGE及日本品牌火消魂HiKESHi SPiRiT跨國聯名合作，由新北市消防猛男配合拍攝一系列形象影片，說明消防人員在崗位中遭遇危險及經歷重大案件的心路歷程，STAGE以「消防」為出發點，推出愛心義賣潮T聯名商品，在網路舉行義賣活動將所得轉換救護器材捐贈消防局，並贊助小朋友消防體驗活動服裝，秉持積極宣導消防及公益慈善的理念，火力十足、來勢洶洶。

新北市消防局自2009年推出消防形象月曆，在台灣率先以消防猛男與消防英雄為主題，打造亮點行銷消防機關，為有效提升消防人員形象，透過知名品牌形象異業結合，破除民眾對公家機關既有印象及規格感。STAGE創立於2006年，以街頭流行服飾起家，進而延伸至多種創意配件及生活用品等，以原創與突破為設計理念，在無設限創作潮流方向，打造多元商品；HIKESHI是指江戶時代的消防員組織，被認為是英雄和象徵日本的精神，由於江戶時代木造房屋比鄰而居，為了應對頻繁火災，故成立消防組織，而擁有滅火技巧及團隊紀律團隊稱為火消，「火消魂」品牌採用日式特色及俱辨識度的單品樣貌，產品系列講述日本時尚和精緻故事。

新北市消防局此次跨域合作的2大焦點，主要為消防形象影片及網路義賣活動，藉由形象影片道出消防人員堅定不摧的消防精神，影片共4集，前3集為消防人員專訪，第4集為形象影片，在消防人員剛強外表下，拍攝過程中敘述起那些過往故事，會讓人忍不住泛起淚光哽咽，此系列形象影片，將透過新北消防發爾麵、STAGE及火消魂3方社群媒體等管道進行發布。