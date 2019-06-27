新莊新樹派出所啟用 少年所長撐起地方安全

2019-06-27 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市新莊警分局新樹派出所今天上午舉行啟用典禮，新北市長侯友宜親自到場主持剪綵揭牌儀式，同時也勉勵新任的新樹派出所長謝詠濬要肩負起未來轄區內的2萬名居民安全，還提到9月之後新莊地區將再成立昌平派出所，要以警察出身的身分向市民展現捍衛治安的決心。

新成立啟用的新樹派出所位於新莊、樹林、板橋三個區域的交會處，負責管轄新莊地區的西盛里及瓊林里，轄區內屬於工業、住宅區混合，目前居住有1萬3千名居民，未來隨著造鎮計畫完成，預計將會湧入更多人口。

新樹派出所不遠處即是樹林秀泰影城，每到假日周遭總會出現車潮，該區域更已有造鎮計畫，多棟住商大樓已規劃近800戶，市府更估計未來地方人口將從1萬3千人成長至2萬人；對此新北市僅花52天就從無到有，規劃、成立新設的派出所。

派出所空間使用由中德建設回饋的公益空間，該處原為大豐造紙廠舊址，現已作為都市更新造鎮計畫的基地，不僅提供鄰近居民警政服務方便，還大幅減低鄰近區域的治安壓力，同時派出所2樓更設有宿舍空間，讓更多基層員警願意來此為民服務。