影／大媽撞斷別人後照鏡肇逃被逮：他也沒停啊！

2019-06-27 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市丁姓男子上月19日，開車行經東區十甲東路、東英3街，一輛轎車從對向開來時，幾乎撞斷他轎車左邊的後照鏡，但肇事車輛沒有停車，揚長而去，因此通報警方到場，警方透過監視器，查出涉案詹姓女子，詹女辯稱，她的後照鏡也往後折，且對方沒有停車，她才離開，全案警詢後，今依違反道交條例函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊上月19日中午12時許獲報，東區十甲東路、東英3街口發生交通事故，經查，丁姓男子（64歲）開車沿著十甲東路直行，行經事故地點時，一輛轎車從對向車道往丁車的方向偏來，並直接擦撞，丁車左邊照後鏡被撞掉，該輛肇事轎車逃逸無蹤。

警方獲報後，查出是詹姓女子（65歲）涉案，詹女到案辯稱，對方車速很快才會導致交通事故，且發生擦撞後自己的左照後鏡也往後折，她將照後鏡扳回來後，發現沒有損傷，且從後照鏡看對方車輛也離開了，以為並不嚴重，才會離開現場。