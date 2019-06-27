九旬老嫗受傷癱倒在地 里長會同警方神救援

2019-06-27 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市南區九旬李姓老嫗近日因家人到大陸探親，獨居在家，新興里長邱志初得知她在購物時跌倒受傷，協助就醫後送她返家，她怕麻煩他人而婉拒協助送餐及探視，未料，邱自前晚起打電話給她不通，天亮後不放心，會同公所、警方及鎖匠開鎖進入，發現她手部瘀青癱倒在房間，雖離電話很近卻搆不到，緊急送醫後，發現她頭部撞傷，有骨折及腦出血現象，就醫治療，區長蔡秀琴說「多虧了里長，挽救一條寶貴生命 」。

高齡90多歲李姓老嫗，身體硬朗，生活可自理，兒子在新竹工作，她與媳婦孫子同住南區，日前媳婦帶小孩到大陸探親，這幾天獨居在家。上周六邱接獲連鎖量販店通知，指她在購物時跌倒受傷，邱即協助她就醫，並送她返回住家。邱說，擔心她煮食不便，為她送過一次便當後，她怕麻煩他人，謝謝里長的關心，婉拒送餐，表示可以自理，通過幾次電話，發現聲音逐漸微弱，前晚起就再也連絡不上她，家中電話也沒人接。

鄰居表示，這幾天都沒看到老太太出門，大家都很担心；「她是個節儉的人，但房間電燈卻開一整夜」邱昨天向公所求助，希望找到家人連絡方式，連絡警員來也没應門，親人都連絡不上，急得如熱鍋上的螞蟻，擔心老嫗發生意外。下午會同公所、員警等人陸續請來3個鎖匠，終於將鎖打開。

直到鎖匠開鎖進門後，這才發現她手部瘀青癱倒在2樓房間內，雖離電話很近，但卻搆不到，經救護車送郭綜合醫院檢查後，發現她頭部撞傷，有骨折及腦出血現象，需開刀治療，轉往成大醫院治療中。最後也終於找到老嫗兒子的電話， 連絡他返家照料，再三向里長等人致謝。