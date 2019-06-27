苗栗縣慈祐醫院凌晨傳火警 有6名病患轉院

2019-06-27 01:37 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣竹南鎮慈祐醫院今天凌晨零點12分左右傳出火警，冒出濃煙，苗栗縣消防局出動竹南.頭份.造橋.特搜等分隊人車前往搶救，目前已有6名院內病患轉送頭份為恭醫院。

苗栗縣消防局表示，刻步了解現場為醫院地下室有雜物燃燒冒煙，部分病患要求轉院，到凌晨1點多共有6名男女病患已轉院送為恭醫院。