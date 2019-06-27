國一台南段深夜3車相撞 3人送醫

2019-06-27 01:59 中央社 台南27日電



國道一號南下286.5公里台南新營路段昨天深夜發生1輛大貨車和2輛自小客車相撞意外，造成自小客車駕駛及乘客3人受傷送醫。

台南市消防局昨晚11時6分獲報，1輛大貨車和2輛自小客車在國道一號台南新營南下路段相撞，造成自小客車1男2女受傷，其中1名女子右手臂骨折，被送往麻豆新樓醫院，其他2人輕傷，被送往柳營奇美醫院。

消防人員表示，因是深夜發生車禍意外，未造成國道一號肇事路段塞車，事故現場也很快吊離排除，車禍原因有待調查。