北港分局今天茹素 心靈雞湯暖了警心

2019-06-26 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



為增進警員身心靈健康、紓解壓力，雲林縣北港分局長王立德今天將例行聯合勤教改為「戶外會議」，帶領前往慈濟北港聯絡處，舉辦茹素環保愛地球茶會，由慈濟人劉濟雨分享能量心靈講座；百歲慈濟人黃蔡寬滿面春風，和辛勞的警員分享長壽之道；茶人泡茶輕鬆自在，淨化每個人的心靈中。

難得一身幽靜無塵，警員閉眼凝神，感暖佛心，慈濟新加坡分會執行長劉濟雨，以「歡喜來上班」的演講，為員警洗滌心靈，他以挑夫為例，身上的擔子愈重，腳步就越要輕快，無論遇到逆境、困境，步伐加快前進，智慧的工作態度，讓自己輕鬆面對各種壓力，再難的事都倒不倒自己。

輕鬆有趣的心靈對話和故事，帶來滿場掌聲和笑聲，員警心情獲得紓壓，全都寫在臉上。

102歲志工黃蔡寬，加入慈濟人迄今30餘年，她分享自己的人生故事，要大家隨時學會打開心門，以真誠之心與人交流，更要勤勞，天天做好事，笑迎人生各種挑戰，阿嬤的禪學人生，讓警員感受尤深。

北港的慈濟人更展現手藝，邀全體警員品嘗營養可口的素食，十多道色香味俱全的蔬食，讓大家靜了心，也淨了身。