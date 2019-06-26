新北警半年攔阻詐騙近億元 侯友宜頒獎表揚有功人員

2019-06-26 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市政府警察局積極防堵詐騙，建立轄內金融機構、超商及遊戲點數販賣業者聯防機制，並與鄰、里長、社區管委會及保全業者等組成通報防護網，半年來及時攔阻民眾遭詐騙金額近億元，新北市長侯友宜因此於昨日新北市府治安會報上，表揚攔阻有功人員。

經統計，截至今年6月24日，新北市今年於轄內攔阻民眾遭詐騙金額高達新台幣9,435萬餘元，侯友宜因此於昨日新北市府治安會報上，表揚土地銀行、上海銀行、玉山銀行、國泰世華、中國信託、元大銀行、台北富邦及中華郵政等共22名攔阻有功人員，並頒發獎牌及商品禮券，嘉勉有功人員義行。

新北市刑警大隊表示，近來易遭詐騙手法多為被害人遭網路假交友方式詐騙，並要民眾匯款至境外帳戶。本月成功攔阻案例中，有50多歲被害女子於交友軟體認識化名Kim的網友，對方以在國外要換工作為由，請被害人幫忙保管保險箱，Kim表示他的現金200萬美金都存在保險箱裡，但要求被害人支付保險箱的運費，請被害人匯錢到境外帳戶。所幸銀行外匯行員積極進行關懷提問，被害人稱該款項係代朋友匯支付貨運款項，行員察覺有異，遂通報警方到場及時協助攔阻遭詐款項。

新北市刑大分析，近期詐騙集團常針對使用通訊、交友軟體之被害人，派人假冒外籍人士或高階軍官，取得被害人信任後，再以物品運費、海關保管費、醫藥費、退伍保證金或疏通費等為由，要求民眾匯款鉅額資金至境外帳戶，規避警方追查，民眾應提高警覺，慎防是類詐騙手法，避免財產損失。