親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

港商得標涉國安疑慮！投審會3理由駁回台北雙子星開發案

美中貿易談判 美國財長：已完成90％協議了

新北警半年攔阻詐騙近億元 侯友宜頒獎表揚有功人員

2019-06-26 17:22聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市政府警察局積極防堵詐騙，建立轄內金融機構、超商及遊戲點數販賣業者聯防機制，並與鄰、里長、社區管委會及保全業者等組成通報防護網，半年來及時攔阻民眾遭詐騙金額近億元，新北市長侯友宜因此於昨日新北市府治安會報上，表揚攔阻有功人員。

經統計，截至今年6月24日，新北市今年於轄內攔阻民眾遭詐騙金額高達新台幣9,435萬餘元，侯友宜因此於昨日新北市府治安會報上，表揚土地銀行、上海銀行、玉山銀行、國泰世華、中國信託、元大銀行、台北富邦及中華郵政等共22名攔阻有功人員，並頒發獎牌及商品禮券，嘉勉有功人員義行。

新北市刑警大隊表示，近來易遭詐騙手法多為被害人遭網路假交友方式詐騙，並要民眾匯款至境外帳戶。本月成功攔阻案例中，有50多歲被害女子於交友軟體認識化名Kim的網友，對方以在國外要換工作為由，請被害人幫忙保管保險箱，Kim表示他的現金200萬美金都存在保險箱裡，但要求被害人支付保險箱的運費，請被害人匯錢到境外帳戶。所幸銀行外匯行員積極進行關懷提問，被害人稱該款項係代朋友匯支付貨運款項，行員察覺有異，遂通報警方到場及時協助攔阻遭詐款項。

新北市刑大分析，近期詐騙集團常針對使用通訊、交友軟體之被害人，派人假冒外籍人士或高階軍官，取得被害人信任後，再以物品運費、海關保管費、醫藥費、退伍保證金或疏通費等為由，要求民眾匯款鉅額資金至境外帳戶，規避警方追查，民眾應提高警覺，慎防是類詐騙手法，避免財產損失。

新北市警局提醒，民眾切勿聽從他人指示前往銀行或ATM進行提匯款，如遇詐騙來電，應謹記一聽、二掛、三查原則，如遇行員、店員關懷提問時，勿聽信歹徒話術，應先確認自身用途，有困難即適時向行員及警方尋求協助，避免鉅額財產損失。新北警方會持續與轄內各相關業者警民合作，擔任阻詐守門員，展現打擊不法效率與決心，共同打造新北安全城市。

新北市長侯友宜於昨日新北市府治安會報上，頒獎表揚攔阻詐騙有功人員。記者柯毓庭／翻...
新北市長侯友宜於昨日新北市府治安會報上，頒獎表揚攔阻詐騙有功人員。記者柯毓庭／翻攝
分享
新北市警方與金融機構建立聯防機制，半年攔阻詐騙近億元。記者柯毓庭／翻攝
新北市警方與金融機構建立聯防機制，半年攔阻詐騙近億元。記者柯毓庭／翻攝
分享
新北市長侯友宜於昨日新北市府治安會報上，頒獎表揚攔阻詐騙有功人員。記者柯毓庭／翻...
新北市長侯友宜於昨日新北市府治安會報上，頒獎表揚攔阻詐騙有功人員。記者柯毓庭／翻攝
分享
新北市長侯友宜於昨日新北市府治安會報上，頒獎表揚攔阻詐騙有功人員。記者柯毓庭／翻...
新北市長侯友宜於昨日新北市府治安會報上，頒獎表揚攔阻詐騙有功人員。記者柯毓庭／翻攝
分享

詐騙集團保險
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

輕生案鄰居皆震驚 代管業者無奈遇損失

2019-06-26 17:39

又遭弟弟家暴 藝人丁小芹與母進警局聲請保護令

2019-06-26 16:42

馬路新3寶！大學生+床墊趴在車頂搬家

2019-06-26 15:43

影／台南大樓泳池加錯藥劑產生氯氣 2人送醫

2019-06-26 16:51

小黃擦撞重機 失控衝進中興橋機車道 釀1死2傷

2019-06-26 16:27

開車迴轉撞死人 女到案哭「不知撞到人」被送辦

2019-06-26 16:19

台南永康燒炭案 男童遺體擇期解剖

2019-06-26 16:15

獨木舟被惡意鑽洞險翻覆 警方調監視器偵辦

2019-06-26 15:40

持續1年多安排八仙患者交通車 楊貴閔獲模範公務員

2019-06-26 14:53

拉倒5電桿全鄉斷線 警抓到可惡山老鼠

2019-06-26 14:40

夫妻感情不睦 「暫時分手」釀悲劇

2019-06-26 13:06

中和女騎機車擦撞人行道自摔 民眾疑設計不良惹禍

2019-06-26 12:23

花蓮獨木舟底遭挖洞 17名遊客差點回不來

2019-06-26 12:17

出國前夕護照存摺全搞丟　警火速為粗心情侶尋回

2019-06-26 11:45

台南父攜子輕生未留遺書 幼稚園深表遺憾

2019-06-26 11:44

練跑誤闖國道 史瓦帝尼馬拉松跑者被開罰

2019-06-26 11:15

趁父母熟睡溜出門 4歲男童貪玩街上嚎啕大哭

2019-06-26 11:11

台南父攜2童燒炭1死 社會局：非列高風險個案

2019-06-26 10:19

台南父攜兩童輕生 5歲男童搶救仍不治

2019-06-26 08:47

台南永康傳父攜2童燒炭輕生 孩童到院前無呼吸心跳

2019-06-26 07:38

魟魚毒刺傷漁工 黑鷹送醫

2019-06-26 00:03

媽媽因工作常不在家 未成年少女貪玩翹家被警及時尋獲

2019-06-25 20:16

肇逃害高雄女二度被撞捲車底 男開車躲半天落網

2019-06-25 20:07

北市女子輕生急救中 家屬透露有產後憂鬱情形

2019-06-25 18:41

西屯區民宅2樓傳火警 兩人輕傷送醫

2019-06-25 17:16

妻20多萬私房錢藏拖把水桶遭夫誤丟 警火速尋回

2019-06-25 16:10

婦開車上山恍神撞山壁 翻車受困被救出

2019-06-25 14:58

漁船船員吉貝嶼落海14小時 海巡連派2艦艇搜救中

2019-06-25 14:18

台南市餐廳失火 廚師雙手燒燙傷送醫救治

2019-06-25 13:21

嘉市東區分隊搶救人命 高級救護技術員天天輪值

2019-06-25 13:06

桃園男酒駕怕被抓 深夜市區時速110公里狂飆

2019-06-25 12:29

高雄幸福川乘筏清淤 雨勢大2工人意外落水

2019-06-25 12:25

身障學員手臂大腿滿是傷 新北社會局：負責人坦承動手

2019-06-25 12:24

新竹二歲童熱暈 警飛車送醫救回

2019-06-25 12:15

影／糾紛砸店踢鐵門 黑衣男跌倒起身繼續踹

2019-06-25 12:12

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48
看更多

熱門文章

冒用韓國瑜幕僚身分欲竊取國政會講稿 高雄市府今報警

2019-06-26 10:53

影／沒同理心...狠心主人拿「高壓水槍」洗狗 毛孩哀嚎全都錄

2019-06-25 21:12

影／台南刑大偵查佐劉三榮公祭 鄰居：凶嫌該判死刑

2019-06-26 09:56

獨／中部縣市傳偵查佐酒駕 拒測遭警方扣車開單

2019-06-25 21:32

花蓮獨木舟底遭挖洞 17名遊客差點回不來

2019-06-26 12:17

性侵被害人不想讓胡睿兒緩刑 他恐「坐定了」

2019-06-26 11:51

小黃擦撞重機 失控衝進中興橋機車道 釀1死2傷

2019-06-26 16:27

母親車禍死亡 同住女兒獲判撫慰金是住外地兒子2倍

2019-06-26 09:34

台南永康傳父攜2童燒炭輕生 孩童到院前無呼吸心跳

2019-06-26 07:38

男子自刻印章詐領基市府租金補助 得手6次18萬8400元

2019-06-25 18:17

不滿診所要下班前掛號被拒 女子錄影看診過程被判刑

2019-06-25 22:57

誣馬英九收頂新錢 吳子嘉律師：元首有較高自清能力

2019-06-26 12:15

拉倒5電桿全鄉斷線 警抓到可惡山老鼠

2019-06-26 14:40

馬路新3寶！大學生+床墊趴在車頂搬家

2019-06-26 15:43

早餐店喝到「嘎抓」紅茶超崩潰 阿姨：不然再送你一杯

2019-06-25 20:39

又遭弟弟家暴 藝人丁小芹與母進警局聲請保護令

2019-06-26 16:42

幼女慘遭酷刑致左腎萎縮 還被棍刺下體狼父遭重判

2019-06-25 21:05

胡睿兒夜店「撿屍」性侵 高院維持2年刑

2019-06-26 10:18

員警隔著馬路舉發違規 法官：眼神沒交流不算數

2019-06-25 18:11

練跑誤闖國道 史瓦帝尼馬拉松跑者被開罰

2019-06-26 11:15

鋸中正高中蔣公頭像 建國隊員：「目的達成」撤上訴

2019-06-26 16:17

瑞芳貪警判8年躲澎湖 基澎檢聯手讓他入監服刑

2019-06-26 15:15

肇逃害高雄女二度被撞捲車底 男開車躲半天落網

2019-06-25 20:07

心情不好！班長夜會女兵 將大門維安拋諸腦後

2019-06-25 20:42

買飼料油摻豬油賣 正義油品總經理判刑11年定讞

2019-06-26 16:20

受不了女嬰哭鬧「倒頭栽」摔死她 保母判刑13年

2019-06-26 11:33

酒駕加重處罰7月1日上路 逃避酒測及申訴恐將增加 　

2019-06-25 18:51

影／豪宅放千萬柏金包遭竊 警48小時內全數追回

2019-06-26 11:12

夫妻感情不睦 「暫時分手」釀悲劇

2019-06-26 13:06

拖延酒測得逞 依警目測起訴他

2019-06-26 00:09

台南父攜兩童輕生 5歲男童搶救仍不治

2019-06-26 08:47

開車迴轉撞死人 女到案哭「不知撞到人」被送辦

2019-06-26 16:19

尹衍樑小舅子在美國離婚 前妻提告要求2700萬元財產

2019-06-26 12:32

馬偕護校學生遭棍打、拖上車 假釋男強盜判8年

2019-06-26 12:25

帶劍遭法警攔下 一看竟是中正劍

2019-06-26 11:44

被控性侵應召的3少女 竟辯「我是她們的第1個客人」

2019-06-26 12:03

最大保麗龍廠爆經營爭議 兄遞狀禁弟開董事會

2019-06-25 19:26

菜刀藏褲管砍殺小王 醋夫：他和我老婆曖昧

2019-06-26 11:13

騙財騙色16年！資深網路男蟲再犯 俏護理師淪包養陷阱

2019-06-26 14:55

趁父母熟睡溜出門 4歲男童貪玩街上嚎啕大哭

2019-06-26 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top