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小黃擦撞重機 失控衝進中興橋機車道 釀1死2傷

2019-06-26 16:27聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市三重區今天中午發生死亡車禍，1輛黃牌重機疑因不熟路況，差點誤入中興橋上的機慢車道，騎士才正要切往內側汽車道，卻不慎被後方1輛計程車當場擦撞，但計程車沒有來得及煞車，竟當場連人帶車又衝進機車道中，還擠壓到另輛機車，造成重機上1名女性乘客傷重不治身亡。

遭撞重機的40歲男性騎士中午12點左右，騎乘黃牌重型機車行經三重區成功路，載著1名34歲陳姓女子要上中興橋往北市方向，疑似因騎士對路況不熟，差點誤入機慢車道，緊急煞車停在車道線上準備切往內側的汽車道上橋，卻不幸被後方1輛傅姓男子駕駛的計程車撞上。

傅姓駕駛當時也正開著計程車要上中興橋，看到右邊1輛重機偏往汽車道，傅男一時緊張竟直接擦撞上去，但計程車卻沒有立即停下，反而連人帶車一路將重機直直拖行進中興橋的機車道中，還波及另1輛機車，將機車牢牢地卡在水泥護欄與計程車之間。

重機則是因拖行撞到計程車前方，但是重機騎士卻被卡在計程車車底，完全無法動彈，只能不斷用微弱的聲音呼救；但重機上的陳姓女乘客卻沒那麼幸運，當場就因車禍而昏迷現場，緊急送往市立三重醫院仍因傷勢過重不幸回天乏術。

重機騎士被救出時因右腳嚴重骨折，隨後也被送往台北馬偕醫院急救，但意識清醒暫無生命危險；另輛遭波及的機車，騎士雖有擦挫傷，但隨後由現場救護人員陪同至台北馬偕醫院治療後並無大礙。

警方目前正在調查車禍事故的肇事原因，還要釐清車禍相關責任，但事故一度造成中興橋三重往台北方向機車道封閉，機車只能改道汽車道行駛過橋。

小黃擦撞重機竟失控衝進中興橋機車道 ，還拖行重機並波及另1輛機車，釀1死2傷。記...
小黃擦撞重機竟失控衝進中興橋機車道 ，還拖行重機並波及另1輛機車，釀1死2傷。記者巫鴻瑋／翻攝
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小黃擦撞重機竟失控衝進中興橋機車道 ，還拖行重機並波及另1輛機車，釀1死2傷。記...
小黃擦撞重機竟失控衝進中興橋機車道 ，還拖行重機並波及另1輛機車，釀1死2傷。記者巫鴻瑋／翻攝
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重機計程車車禍
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