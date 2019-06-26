獨木舟被惡意鑽洞險翻覆 警方調監視器偵辦

2019-06-26 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮有業者安排遊客到海邊划獨木舟，欣賞日出及清水斷崖深獲好評。沒想到近日有業者發現獨木舟底遭人惡意鑽洞，害獨木舟進水，海上17名遊客翻覆差點回不來，幸好教練們發現趕緊將人救起。業者游浩煒表示，船底的洞是完整的圓孔，懷疑是熟悉獨木舟的人鑽洞，但不揣測是誰做的，一切交給警方處理。

游浩煒說，那天天氣預報中浪，共有3個教練加上一艘動力艇，沒想到已經到最後一艘情侶要出海時，收到客人反應船一直在往下沉，趕緊派動力艇救援。等到全部人上岸後，把船翻過來看，發現不是因為出航時船撞到石頭造成的破洞，而是完整的圓孔。

因為當天是日出行活動，天色比較昏暗沒有注意，依照每次例行檢查每艘船的排水孔，確定蓋子鎖好，也檢查遊客坐的位子有沒有問題。游浩煒表示，因為這件事決定要有下水前的SOP，以後業者及客人要互相確認，把獨木舟翻面檢查，確定沒有人為受損才能出海。

「沒有辦法針對誰去懷疑」，游浩煒說，就自己看法，這次遭惡意破壞的洞全部在船底，一定是用工具，且是熟識獨木舟的人，鑽的洞是直通船體裡，水進去後就會船就會沉下去，現在不願多揣測是誰做的，一切以警方調查為主。

游浩煒指出，有2艘全新的獨木舟也是被鑽洞，後續就是用塑膠焊接方式；一艘大概1萬5千元，共損失26艘、本身有33艘。接下來活動都沒有取消，先跟同業調船，並想辦法修復。報案後警方詢問，近一周、一個月有無特殊狀況，或跟誰發生衝突，警方也有去調監視器，目前沒有特別的消息。