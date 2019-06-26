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持續1年多安排八仙患者交通車 楊貴閔獲模範公務員

2019-06-26 14:53聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市政府社會局身心障礙福利科專員楊貴閔獲選模範公務員，明將接受市長侯友宜表揚。局長張錦麗說，楊不僅在業務上具專業服務熱忱，也處處以民眾的需求出發，例如在八仙塵暴中協助280名傷友申請身心障礙證明，傷情最嚴重的黃博煒截肢須天天治療、復健，楊貴閔連續1年多協助預定無障礙交通車。

個頭小小卻充滿服務能量的楊貴閔從東吳大學社工系畢業，曾在林口長庚醫院社服室擔任5年社工，後來到永和耕莘醫院服務，12年前考取公務員，再進社會局老人科任職，從基層一路升任股長、專員。

新北市身心障礙者有16萬多人，面臨各種不同障障礙別的民眾和權益需求，楊貴閔有同理心和耐性，始終笑口常開面對民眾，即使面對非理性民眾也是不厭其煩說明。

以近期身心障礙手冊換發成身心障礙證明為例，楊貴閔說，依衛福部訂定換證流程，民眾須多次往返，過程造成承辦人和弱勢者的不便，所以她研究簡化流程，擬訂「等通知、備文件、到公所」換證三部曲。

先透過社工通知，說明換證作業並關心生活情況，先運用資訊系統幫民眾準備好部分資料，民眾收到公文，直接拿到戶籍區公所換證即可。

4年前發生的八仙塵爆事件造成499人受傷，其中15人死亡，市府協助傷友復健和生活重建，楊貴閔擔任窗口，負責聯繫傷友、家屬和陽光之家。

楊貴閔回憶，黃博煒截去4肢傷勢最重，復健期間住在新店陽光家園，每天須到台大醫院或板橋聯醫治療、除疤，還要去台北民生陽光重建中心復健，她一手包辦交通車，每周末她帶兒子去上課，就開始聯繫一周交通往返，等聯繫好孩子也剛好下課。

新北市府員工楊貴閔獲選模範公務員，明將受市長侯友宜表揚。記者施鴻基／攝影
新北市府員工楊貴閔獲選模範公務員，明將受市長侯友宜表揚。記者施鴻基／攝影
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