拉倒5電桿全鄉斷線 警抓到可惡山老鼠

2019-06-26 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



陳姓山老鼠日前到嘉義縣大埔鄉盜砍巨型茄苳樹，離開時竟拖倒5支電線杆，造成大埔鄉市內電話、網路斷線、全鄉失聯半日，大埔鄉長怒斥被「怪物肆虐」，造成地方嚴重困擾，警方循線找到陳嫌，本月24日向檢方申請拘票，將陳等2嫌帶回警訊，訊後依違反森林法、竊盜罪嫌移送法辦。

「是什麼怪物深夜拖倒大埔網路？」大埔鄉長吳明勳說，本月9日上午接獲鄉民反映，鄉內市內電話、網路突然斷線，之後就接獲鄉民回報，大埔鄉產業道路內葉翅段，往茶山的多枝電線桿被拉倒、扯斷，現場研判是山老鼠盜採林木，拖吊過程拉倒電線桿，讓大埔鄉中華電信網路全掛掉，他立即聯絡中華電信到場，9日中午完成修復，電話、網路恢復正常！

大埔鄉代會前主席吳宗霖說，當天接獲鄉民反映，立即會同鄉長到場，當地村民直指是「山老鼠」作怪，為盜伐百年大型茄苳樹樹，可能想保持樹木完整、不做修剪，拖吊過程一路扯斷沿路電線、拉倒電桿，實在太可惡，今天得知抓到人了，鄉民真的要放鞭炮慶祝、感謝員警努力。

林務局嘉義林管處表示，日前接獲警方通報，到南投縣草屯載1棵巨大茄苳樹，胸高直徑2米、樹高超過7米，已載回嘉義樹木銀行重新種植。