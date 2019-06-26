趁父母熟睡溜出門 4歲男童貪玩街上嚎啕大哭

2019-06-26 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市4歲男童趁母親熟睡，半夜溜出家門趴趴走，暗夜在人行道上嚎啕大哭，民眾見狀報警。有2個孩子的警員林富仁輕聲安撫男童情緒，鄰居指出男童住所，但員警敲門無人回應，透過住家車牌號碼聯繫上男童周姓父親。周男趕抵派出所道謝，並說他外出上班，妻子獨自照顧孩子太累睡著，男童自行打開住家大門溜出去玩，所幸熱心民眾與員警協助孩子返家。

「媽媽…你在哪裡？」4歲周姓男童日前深夜11點多，獨自站在北屯區平德路上哭泣，路人關注報警。員警林富仁、洪崇銘馳抵，林員了解男童沒見到父母情緒不安，先輕聲詢問，「弟弟你家住哪邊？」但男童哭哭啼啼無法清楚表達。

員警判斷，男童幼小應不至於離家太遠，逐一敲住家的門詢問，所幸有住家認出男童是住在平德路巷弄內的小孩，員警看隔壁住家大廳有燈光，但敲打大門無人回應，員警只好先將男童帶回所內，並以警用電腦查詢擺放門外的車輛車牌，順利聯繫上男童周姓父親。