親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

反制工會扣押三寶 長榮出新招「限4小時幫辦新護照」

會嚇到還是會想買？ 超擬真韓國瑜頭套出現了

趁父母熟睡溜出門 4歲男童貪玩街上嚎啕大哭

2019-06-26 11:11聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市4歲男童趁母親熟睡，半夜溜出家門趴趴走，暗夜在人行道上嚎啕大哭，民眾見狀報警。有2個孩子的警員林富仁輕聲安撫男童情緒，鄰居指出男童住所，但員警敲門無人回應，透過住家車牌號碼聯繫上男童周姓父親。周男趕抵派出所道謝，並說他外出上班，妻子獨自照顧孩子太累睡著，男童自行打開住家大門溜出去玩，所幸熱心民眾與員警協助孩子返家。

「媽媽…你在哪裡？」4歲周姓男童日前深夜11點多，獨自站在北屯區平德路上哭泣，路人關注報警。員警林富仁、洪崇銘馳抵，林員了解男童沒見到父母情緒不安，先輕聲詢問，「弟弟你家住哪邊？」但男童哭哭啼啼無法清楚表達。

員警判斷，男童幼小應不至於離家太遠，逐一敲住家的門詢問，所幸有住家認出男童是住在平德路巷弄內的小孩，員警看隔壁住家大廳有燈光，但敲打大門無人回應，員警只好先將男童帶回所內，並以警用電腦查詢擺放門外的車輛車牌，順利聯繫上男童周姓父親。

周姓父親趕到派出所，男童見到父親破涕為笑，周男說，他深夜在外工作，妻子獨自照顧孩子太累睡著了，孩子原本在客廳玩，沒想到太調皮自己開門外出冒險，找不到回家的路嚎啕大哭，感謝有熱心民眾與員警協助讓孩子返家。

警員林富仁(右)輕聲安撫男童情緒，順利聯繫上男童周姓父親(左)帶回。圖／台中市警...
警員林富仁(右)輕聲安撫男童情緒，順利聯繫上男童周姓父親(左)帶回。圖／台中市警察局第五分局提供
分享
警員林富仁(右)輕聲安撫男童情緒，並提供麵包、茶水讓男童飲用。圖／台中市警察局第...
警員林富仁(右)輕聲安撫男童情緒，並提供麵包、茶水讓男童飲用。圖／台中市警察局第五分局提供
分享

失蹤
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

練跑誤闖國道 史瓦帝尼馬拉松跑者被開罰

2019-06-26 11:15

台南父攜兩童輕生 5歲男童搶救仍不治

2019-06-26 08:47

魟魚毒刺傷漁工 黑鷹送醫

2019-06-26 00:03

台南父攜子輕生未留遺書 幼稚園深表遺憾

2019-06-26 11:44

台南父攜2童燒炭1死 社會局：非列高風險個案

2019-06-26 10:19

台南永康傳父攜2童燒炭輕生 孩童到院前無呼吸心跳

2019-06-26 07:38

媽媽因工作常不在家 未成年少女貪玩翹家被警及時尋獲

2019-06-25 20:16

肇逃害高雄女二度被撞捲車底 男開車躲半天落網

2019-06-25 20:07

北市女子輕生急救中 家屬透露有產後憂鬱情形

2019-06-25 18:41

西屯區民宅2樓傳火警 兩人輕傷送醫

2019-06-25 17:16

妻20多萬私房錢藏拖把水桶遭夫誤丟 警火速尋回

2019-06-25 16:10

婦開車上山恍神撞山壁 翻車受困被救出

2019-06-25 14:58

漁船船員吉貝嶼落海14小時 海巡連派2艦艇搜救中

2019-06-25 14:18

台南市餐廳失火 廚師雙手燒燙傷送醫救治

2019-06-25 13:21

嘉市東區分隊搶救人命 高級救護技術員天天輪值

2019-06-25 13:06

桃園男酒駕怕被抓 深夜市區時速110公里狂飆

2019-06-25 12:29

高雄幸福川乘筏清淤 雨勢大2工人意外落水

2019-06-25 12:25

身障學員手臂大腿滿是傷 新北社會局：負責人坦承動手

2019-06-25 12:24

新竹二歲童熱暈 警飛車送醫救回

2019-06-25 12:15

影／糾紛砸店踢鐵門 黑衣男跌倒起身繼續踹

2019-06-25 12:12

不孝子威脅要砍斷媽媽頭 放火自焚想燒掉自己家

2019-06-25 12:07

漁工綠島外海遭魟魚刺傷 黑鷹吊掛後送

2019-06-25 12:01

轎車自撞路燈 駕駛意識不清

2019-06-25 11:35

頭份機車、轎車事故 機車騎士命垂危

2019-06-25 11:34

全國大掃黑！掃黑槍打黑錢 屏檢警逮31嫌

2019-06-25 11:11

影／男恐嚇侯友宜姪女 侯：對方是一個生病的人

2019-06-25 10:58

畢業禮物「安全帽」 畢業生：警察叔叔很貼心

2019-06-25 10:42

影／闖紅燈被叭耍流氓遇警變小貓 網友：好療癒

2019-06-25 10:38

中市太平昨晚2男移工酒後互砍1命危

2019-06-25 10:24

國道二號連環撞 小貨車駕駛滿臉血無生命跡象

2019-06-25 09:36

北市酒店大亂鬥 一男遭刺傷

2019-06-25 08:39

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

5個月洗錢6億！八年級生繳7百萬換回藍寶堅尼超跑

2019-06-25 14:57

影／沒同理心...狠心主人拿「高壓水槍」洗狗 毛孩哀嚎全都錄

2019-06-25 21:12

獨／中部縣市傳偵查佐酒駕 拒測遭警方扣車開單

2019-06-25 21:32

影／台南刑大偵查佐劉三榮公祭 鄰居：凶嫌該判死刑

2019-06-26 09:56

冒用韓國瑜幕僚身分欲竊取國政會講稿 高雄市府今報警

2019-06-26 10:53

台南永康傳父攜2童燒炭輕生 孩童到院前無呼吸心跳

2019-06-26 07:38

男子自刻印章詐領基市府租金補助 得手6次18萬8400元

2019-06-25 18:17

不滿診所要下班前掛號被拒 女子錄影看診過程被判刑

2019-06-25 22:57

桃園男酒駕怕被抓 深夜市區時速110公里狂飆

2019-06-25 12:29

早餐店喝到「嘎抓」紅茶超崩潰 阿姨：不然再送你一杯

2019-06-25 20:39

員警隔著馬路舉發違規 法官：眼神沒交流不算數

2019-06-25 18:11

幼女慘遭酷刑致左腎萎縮 還被棍刺下體狼父遭重判

2019-06-25 21:05

母親車禍死亡 同住女兒獲判撫慰金是住外地兒子2倍

2019-06-26 09:34

胡睿兒夜店「撿屍」性侵 高院維持2年刑

2019-06-26 10:18

新竹二歲童熱暈 警飛車送醫救回

2019-06-25 12:15

肇逃害高雄女二度被撞捲車底 男開車躲半天落網

2019-06-25 20:07

心情不好！班長夜會女兵 將大門維安拋諸腦後

2019-06-25 20:42

15歲少女失身男友教串供 「說妳自己DIY弄破的」

2019-06-25 13:43

拖延酒測得逞 依警目測起訴他

2019-06-26 00:09

酒駕加重處罰7月1日上路 逃避酒測及申訴恐將增加 　

2019-06-25 18:51

西屯區民宅2樓傳火警 兩人輕傷送醫

2019-06-25 17:16

妻20多萬私房錢藏拖把水桶遭夫誤丟 警火速尋回

2019-06-25 16:10

台南父攜兩童輕生 5歲男童搶救仍不治

2019-06-26 08:47

揮手就被當妨害公務現行犯 員警證詞矛盾被法院打臉

2019-06-25 14:58

倉庫過度用電冒大火消防員殉職 印度籍老闆遭判刑確定

2019-06-25 13:49

嘉市東區分隊搶救人命 高級救護技術員天天輪值

2019-06-25 13:06

禮儀師私下販售服務 法院依背信罪判有罪

2019-06-25 16:38

最大保麗龍廠爆經營爭議 兄遞狀禁弟開董事會

2019-06-25 19:26

高雄幸福川乘筏清淤 雨勢大2工人意外落水

2019-06-25 12:25

受不了女嬰哭鬧「倒頭栽」摔死她 保母判刑13年

2019-06-26 11:33

婦開車上山恍神撞山壁 翻車受困被救出

2019-06-25 14:58

高雄瞬間大雨 2清淤工人遭暴漲雨水沖走幸救回

2019-06-25 12:06

家族企業掌門人毆死4歲兒 二審輕判7年2月

2019-06-25 13:49

魟魚毒刺傷漁工 黑鷹送醫

2019-06-26 00:03

台南市餐廳失火 廚師雙手燒燙傷送醫救治

2019-06-25 13:21

北市女子輕生急救中 家屬透露有產後憂鬱情形

2019-06-25 18:41

佯稱唱歌卻載去摩鐵 法院認定大叔無強迫性侵判無罪

2019-06-25 14:55

遭酒駕男撞到失語醫判永遠無法回復 檢建請從重量刑

2019-06-26 09:35

媽媽因工作常不在家 未成年少女貪玩翹家被警及時尋獲

2019-06-25 20:16

性侵被害人不想讓胡睿兒緩刑 他恐「坐定了」

2019-06-26 11:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top