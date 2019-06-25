媽媽因工作常不在家 未成年少女貪玩翹家被警及時尋獲

2019-06-25 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市萬華警分局青年路派出所巡佐李俊鴻、警員鍾孟浩，日前晚間8點許執行巡邏勤務時，在萬華區馬場町紀念公園內，發現2男1女青少年坐於車內，形跡看來相當可疑。李、鍾2員立即上前盤查，發現女性為一名陳姓15歲未成年少女，3天前才剛被家人報失蹤人口。同行友人表示，陳女離家原因是要找朋友遊玩，由於陳女未成年且是失蹤人口，李、鍾2員立即將人帶返派出所並通知家人到場。

陳姓未成年少女自稱幾天前剛從國中畢業，目前住新北市三重區，母親因工作關係常不在身邊，暑假無聊想外出找朋友遊玩，沒有跟家人報備就自行離家，這3天都是由同行友人資助花費，不知道家人會報案失蹤人口。

陳女姨丈劉姓男子到派出所後，見陳女安然無恙，心中大石才落下。劉男說，陳女從小就愛玩，總喜歡往外面跑，先前也有多次不告離家紀錄，但都會接電話，這次是因為陳女手機一直打不通，擔心會出事才請警方協尋，對於陳女不成熟的行為表示歉意，也感謝李、鍾2員的細心與關懷。