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印尼籍漁工澎湖落海失蹤 海空全力搜尋

2019-06-25 15:40中央社 澎湖縣25日電

受僱在澎湖籍「勝長榮」漁船的1名印尼籍漁工，今天在澎湖吉貝嶼西北海域作業時，不慎落海，海空單位全面搜尋，截至目前仍無進一步發現。

艦隊分署澎湖海巡隊表示，今天零時過後，接獲澎湖籍「勝長榮」漁船洪姓船長報案指出，1名受僱在船上工作的印尼籍漁工特利諾（TORINO），在澎湖吉貝西北18浬海域作業時，不慎落海失蹤，請求協尋。

澎湖海巡隊先後出動RB-03救難艇和10066巡防艇等前往落海海域搜尋，第13巡防區也申請空偵機從台中清泉崗機場前往展開搜尋，截至目前止，尚無進一步發現。

澎湖清泉崗機場印尼
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