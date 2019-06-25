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嘉市東區分隊搶救人命 高級救護技術員天天輪值

2019-06-25 13:06聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

根據嘉義市消防局統計，前年OHCA（到院前心肺功能停止）案件240件，去年有310件，案件有增加趨勢，東區分隊為提升救護能量，從即日起分隊5位高級救護技術員每日輪值分隊緊急救護教官，遇到OHCA案件時隨車抵達現場進行緊急搶救，提升嘉義市執行OHCA案件康復出院的能力，進而守護市民的生命安全。

依據內政部消防署107年全國消防機關執行OHCA（到院前心肺功能停止）案件康復出院率統計，嘉義市6.1%為全國第3名，僅次於新北市7.3%第1、臺北市6.4%第2，也是六都以外全國最佳縣市。

嘉義市消防局副局長郭立昌指出，消防機關編排緊急救護勤務都是2人一組服勤待命，「3人出勤」制度就是當119派遣員受理救護案件後，專業判斷為危急個案或疑似危急個案時，會立即請求出動單位增派1員，也就是2+1共3人共同出勤，以提升現場緊急救護服務品質。

然而碰到OHCA案件時，救護員必須與時間賽跑，嘉義市消防局落實派遣線上指導心肺復甦術機制、AED設置全國密度第1、培養高級救護技術員（EMT-P）及救護教官等。

嘉義市東區分隊長陳建瑋從數據分析，認為要將救護能量極大化，高級救護技術員可在第一時間給予最完善的救護，並把完整的病症資料傳送給後端的救護醫院，爭取每一個病患除了能夠救活之外，更好的癒後狀況及生活品質。

陳建瑋表示，以往「3人出勤」為兩名救護員和一名役男或是鳳凰志工，但遇到OHCA時，僅有高級救護技術員可施作插管、給藥等醫療行為，目前東區分隊有5名為高級救護技術員，從即日起每日輪值分隊緊急救護教官，確保分隊在執行「3人出勤」案件時都能一位EMT-P到場處理，「只怕萬一」。

嘉義市消防局東區分隊即日起分隊5位高級救護技術員每日輪值分隊緊急救護教官，遇到O...
嘉義市消防局東區分隊即日起分隊5位高級救護技術員每日輪值分隊緊急救護教官，遇到OHCA案件時隨車抵達現場進行緊急搶救。圖／嘉義市消防局提供
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