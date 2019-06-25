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影／男恐嚇侯友宜姪女 侯：對方是一個生病的人

2019-06-25 10:58聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市一名張姓男子昨撥打1999專線，恐嚇要斷新北市長侯友宜的姪女3根手指，警方循線追捕，發現張領有身心障礙手冊。侯友宜上午表示，對方是一個生病的人，「我們也希望能保護他，也能體諒家屬面對生病的人心力交瘁。」

侯友宜上午主持完道安會報後受訪表示，其實昨天1999接到訊息後，就立即通報警察處理，經了解得知是一名慣犯，常常有這樣的行為，但對方是一個生病的人，能體諒家屬的心力交瘁，昨天也特別要求相關單位要保護對方，並強制送醫做治療，「病人應該要好好被照顧，也能理解他的行為。」

侯友宜受訪被問到昨天遭恐嚇一事，他認為，希望能保護生病的人，也能體諒家人的心力交...
侯友宜受訪被問到昨天遭恐嚇一事，他認為，希望能保護生病的人，也能體諒家人的心力交瘁。記者張曼蘋／攝影
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