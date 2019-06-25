影／闖紅燈被叭耍流氓遇警變小貓 網友：好療癒

2019-06-25 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市中區東協廣場前天晚間6時許，有三名穿黑衣的行人闖紅燈走行人穿越道，被一名機車騎士按喇叭，三名行人卻開始高分貝嗆聲「叭三小」，在道路中央耍流氓，未料被對面一群剛結束臨檢勤務的大批警員目擊，警方馬上對三名嗆聲的行人進行身分盤查，三人看到警察，自知理虧，連忙道歉，全程都被行經該處的網友拍下，上傳臉書社團，引發數千名網友按讚，直呼「好療癒」。

台中市第一警分局繼中所副所長鄭博元表示，確實有發生如網友影片中所指述的情節，23日晚間約15名同仁剛結束東協廣場的臨檢特殊營業場所勤務，展開步巡勤務，因發現三名行人在道路中央大聲咆哮，才會對三人進行身分盤查，並勸導三人已違反道交條例的相關規定，三人見到同仁，囂張氣焰消退，也向警方承認疏失，頻頻道歉。

李姓網友昨天在臉書《爆料公社》發文附上一段影片，他稱全案發生在23日晚間6時許，他說，三個「流氓」行走闖紅燈，被機車騎士按喇叭，不爽回嗆騎士，後來騎士走時也回嗆回去，三人就開始耍流氓，殊不知右側一堆警察大人碰巧全程目睹，「流氓就變小貓貓」。