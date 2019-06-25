五股淡水河畔驚見女浮屍 警消打撈調查

2019-06-25 10:44 中央社 新北25日電



五股區淡水河畔有民眾驚見浮屍趕緊報案，警消獲報到場查看並動用橡皮艇下水打撈上岸，初步了解，浮屍為女性且全身浮腫無證件，身分待查，目前正由勤區警方調查處理。

警方調查，藍姓釣客在五股區成泰路四段的淡水河畔釣魚，昨天深夜11時多發現一具浮屍在水面上載浮載沉後報警，警消也派艇打撈上岸。

浮屍為女性，無證件，身穿藍色牛仔長褲，警方鑑識人員採集相關跡證，初步勘查未見明顯外傷，遺體已移至板橋殯儀館冰存，警方除追查死者身分外，報請新北地檢署相驗，以釐清確實死因。