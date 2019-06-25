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國道二號連環撞 小貨車駕駛滿臉血無生命跡象

2019-06-25 09:36聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市大園區國道二號西向路段，今天上午八點多發生連環撞車禍，一台大貨車撞上銀色小...
桃園市大園區國道二號西向路段，今天上午八點多發生連環撞車禍，一台大貨車撞上銀色小客車後，後方小貨車再撞上大貨車，因撞擊力道過大，小貨車駕駛明顯死亡。圖／消防局提供
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國道再發生連環撞，桃園市大園區國道二號西向路段，今天上午8點多發生一起車禍，一台大貨車撞上銀色小客車後，後方小貨車再撞上大貨車，但因撞擊力道過大，小貨車車頭直接迎頭撞上大貨車，擋風玻璃全碎、車頭全毀，小貨車駕駛滿臉鮮血，明顯死亡。

桃園市消防局大竹分隊小隊長張慶梁表示，國道2號西向1KM段，上午08時5分發生連環撞車禍，現場為三車連環撞車禍，僅一名駕駛明顯死亡，其餘二車皆無人受傷，由於高速公路車流量大，未避免車流回堵，由消防隊協助將死者後送至醫院，並由警方通知家屬處理。

桃園市大園區國道二號西向路段，今天上午八點多發生連環撞車禍，一台大貨車撞上銀色小...
桃園市大園區國道二號西向路段，今天上午八點多發生連環撞車禍，一台大貨車撞上銀色小客車後，後方小貨車再撞上大貨車，因撞擊力道過大，小貨車駕駛明顯死亡。圖／消防局提供
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桃園市大園區國道二號西向路段，今天上午八點多發生連環撞車禍，一台大貨車撞上銀色小...
桃園市大園區國道二號西向路段，今天上午八點多發生連環撞車禍，一台大貨車撞上銀色小客車後，後方小貨車再撞上大貨車，因撞擊力道過大，小貨車駕駛明顯死亡。圖／消防局提供
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國道車禍台大
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