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大型吊車夜間故障 警即時化解危機

2019-06-24 14:12聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣警察局玉里分局警員日前接獲民眾報案，台九線三民國中往北100公尺處，有部大型吊車拋錨，到場查看後發現吊車大燈無法開啟，由於當下適值大雨且夜間昏暗視線不佳，擔心吊車佔據快車道及機慢車道危及其他用路人安全，立即拿哈雷燈（警示燈）置放於交通錐上警示來往車輛，避免車輛追撞。

玉里分局三民派出所長魏道明表示，接獲報案趕赴現場後，發現大型吊車重達200噸，該吊車由台中市開往鳳林鎮，行駛至玉里鎮台九線三民段時因皮帶突然斷掉導致拋錨省道上，吊車又因體積過於龐大，佔據部份快車道及整個機慢車道，附近路段視線不佳。

經評估大型吊車會嚴重危害其他用路人安全，遂立即拿哈雷燈置放於交通錐上，並於現場指揮疏導交通，即時化解一場意外事故的發生。駕駛如釋重負表示，吊車無預警故障停在省道上面，正著急的不知所措時，突然看見警方前來協助，真的非常暖心及感激。

玉里分局長呂育騰表示，在民眾有困難時，警察會盡其所能給予關懷和協助，以同理心「把民眾小事當做大事來服務」，讓民眾能感受到警察的敬業與用心。在此也呼籲民眾駕車出門時，一定要先檢查車輛狀況，並且要定時保養，隨時注意胎壓、胎紋及其他機械狀況，避免意外狀況發生，平安順利抵達目的地。

夜間大型吊車拋錨，警方立即拿警示燈，避免發生車輛追撞。圖／玉里警分局提供
夜間大型吊車拋錨，警方立即拿警示燈，避免發生車輛追撞。圖／玉里警分局提供
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