大型吊車夜間故障 警即時化解危機

2019-06-24 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣警察局玉里分局警員日前接獲民眾報案，台九線三民國中往北100公尺處，有部大型吊車拋錨，到場查看後發現吊車大燈無法開啟，由於當下適值大雨且夜間昏暗視線不佳，擔心吊車佔據快車道及機慢車道危及其他用路人安全，立即拿哈雷燈（警示燈）置放於交通錐上警示來往車輛，避免車輛追撞。

玉里分局三民派出所長魏道明表示，接獲報案趕赴現場後，發現大型吊車重達200噸，該吊車由台中市開往鳳林鎮，行駛至玉里鎮台九線三民段時因皮帶突然斷掉導致拋錨省道上，吊車又因體積過於龐大，佔據部份快車道及整個機慢車道，附近路段視線不佳。

經評估大型吊車會嚴重危害其他用路人安全，遂立即拿哈雷燈置放於交通錐上，並於現場指揮疏導交通，即時化解一場意外事故的發生。駕駛如釋重負表示，吊車無預警故障停在省道上面，正著急的不知所措時，突然看見警方前來協助，真的非常暖心及感激。