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新北市消防車輛保養中心動土 全國首創設置SCBA檢修室

2019-06-24 12:49聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市消防局車輛保養中心暨第五救災救護大隊廳舍新建工程，今天上午在三峽區隆恩街舉行動土典禮，市長侯友宜致詞期許工程順利準時完工，以便提升土城、樹林、三峽、鶯歌地區的救災救護能量。

消防局指出，新建工程基地位於隆恩消防分隊旁，面積2957.93平方公尺，將興建地下1層、地上6層之鋼筋混凝土結構建築，地上1樓為車輛保養檢修區及SCBA（空氣呼吸器）檢修維護室、2樓是辦公室及備勤室。3至5樓則為第五大隊辦公室與指揮中心、6樓梯間及機房，總樓地板面積3857.57平方公尺，工程費1億2785萬9121元。

市長侯友宜在典禮致詞指出，新的消防車輛保養中心啟用後，軟硬體設備與保修空間均將提升，改善舊廠原本擁擠的保養環境，未來新北市消防局1448輛各式車輛皆可獲得更好的維護，簡化保養流程、提升維修效率、減少委外機率，每年約可節省500萬元經費。

其中更將建置全國消防機關首座空氣呼吸器檢測維修室，以往1800套空氣呼吸器都是委外廠商檢修，未來即可自行完成。

消防局長黃德清說，新北市政府未來將持續改建老舊消防廳舍、改善救災軟硬體設備，給市民更高品質的生命財產保障，力求達成安全、安心及安居新北市之目標。

新北市長侯友宜（中）上午主持消防局車輛保養中心暨第五救災救護大隊廳舍新建工程動土...
新北市長侯友宜（中）上午主持消防局車輛保養中心暨第五救災救護大隊廳舍新建工程動土典禮。記者林昭彰／攝影
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新北市消防局車輛保養中心暨第五救災救護大隊廳舍新建工程示意圖。記者林昭彰／攝影
新北市消防局車輛保養中心暨第五救災救護大隊廳舍新建工程示意圖。記者林昭彰／攝影
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新北市消防局車輛保養中心暨第五救災救護大隊廳舍新建工程示意圖。記者林昭彰／攝影
新北市消防局車輛保養中心暨第五救災救護大隊廳舍新建工程示意圖。記者林昭彰／攝影
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新北市長侯友宜（中）上午主持消防局車輛保養中心暨第五救災救護大隊廳舍新建工程動土...
新北市長侯友宜（中）上午主持消防局車輛保養中心暨第五救災救護大隊廳舍新建工程動土典禮。記者林昭彰／攝影
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侯友宜建築
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