新北市消防車輛保養中心動土 全國首創設置SCBA檢修室

2019-06-24 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市消防局車輛保養中心暨第五救災救護大隊廳舍新建工程，今天上午在三峽區隆恩街舉行動土典禮，市長侯友宜致詞期許工程順利準時完工，以便提升土城、樹林、三峽、鶯歌地區的救災救護能量。

消防局指出，新建工程基地位於隆恩消防分隊旁，面積2957.93平方公尺，將興建地下1層、地上6層之鋼筋混凝土結構建築，地上1樓為車輛保養檢修區及SCBA（空氣呼吸器）檢修維護室、2樓是辦公室及備勤室。3至5樓則為第五大隊辦公室與指揮中心、6樓梯間及機房，總樓地板面積3857.57平方公尺，工程費1億2785萬9121元。

市長侯友宜在典禮致詞指出，新的消防車輛保養中心啟用後，軟硬體設備與保修空間均將提升，改善舊廠原本擁擠的保養環境，未來新北市消防局1448輛各式車輛皆可獲得更好的維護，簡化保養流程、提升維修效率、減少委外機率，每年約可節省500萬元經費。

其中更將建置全國消防機關首座空氣呼吸器檢測維修室，以往1800套空氣呼吸器都是委外廠商檢修，未來即可自行完成。