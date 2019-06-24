北市植物園早上驚見女浮屍 警封鎖現場調查

2019-06-24 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



晨間運動人潮眾多的台北市植物園上午驚傳意外，有民眾在水池發現浮屍，警方及救護人員據報趕到，將死者撈上岸，初步調查，死者為70多歲女性 ，警方已封鎖現場並清查死者身分進行調查。