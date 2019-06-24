險遭撞死！與女友吵架 癡情男欲衝快車道輕生

2019-06-24 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



警方表示，吳男(24歲) 在分駐所內情緒仍十分不穩，經警方不斷的勸說及安撫情緒。圖／東港分局提供 分享 facebook 珍惜生命！屏東縣崁頂鄉一名吳姓男子，因晚間與女友吵架後，心情不佳，於是獨自前往至南州路旁，打算衝向快車道輕生，幸好巡邏員警經過，緊急將人攔下，才沒有釀成憾事發生。

東港分局崁頂分駐所所長黃賢隆、警員羅昱廷，日前晚間10點許執行巡邏勤務，行經崁頂鄉南州路段時，發現有一部機車停於路旁，有名男子正在路邊講電話，警方直覺可疑，盤查過程中，該名吳姓男子眼眶泛紅激動地無法控制情緒，在南州路上無視車輛往來，不時衝向車道打算被疾駛的車輛撞死，明顯意圖輕生，員警見狀立即拉人，防止意外發生，並當場實施保護管束，將人帶返分駐所安撫情緒，並通家人前來。

警方表示，吳男(24歲) 在分駐所內情緒仍十分不穩，經警方不斷的勸說及安撫情緒。吳男表示因與女友大吵一架後，心情不佳想輕生，經員警耐心聆聽吳男心聲，並委婉向其勸導，吳男鬱悶的心情才放鬆，後經員警通知其父親到場，家屬表示十分感謝員警積極協助勸導，讓吳男打消自殺的念頭，挽救寶貴性命。

東港警分局長表示，員警積極搶救人民生命之精神足為表率，另呼籲民眾遇有不如意的情事，應尋求社會各項資源求助，不應以極端的手段來尋求解決之道，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，民眾要珍惜生命，社會處處有溫暖，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。自殺防治諮詢安心專線：0800-788995或110電話報案向警察報案請求協助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )