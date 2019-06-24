老父騎車忘停哪 女兒求助警尋回愛車

2019-06-24 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄林姓女子日前借父親機車外出，卻不料林父忘記機車停放位置，又擔心機車鑰匙未拔遭人偷竊，便向鄰近派出所求助。員警獲報後調閱監視器2小時，依靠經驗研判出機車停放位置，果然尋回愛車，讓一家人欣喜若狂。

日前傍晚一名住在鼓山區的林姓女子急忙到派出所報案，表示其名下的機車長期給居住在三民區的家人使用，但因父親年事已高，騎出去後忘記停在哪裡，家人在鼓山、左營及三民區沿線找尋多時仍未尋獲，只好求助警方協尋。

林女表示，多年前購買機車給家人共同使用，日前上午11點左右，林父從三民區住家騎機車要到高雄火車站搭車，但途中不知何故將機車停放路邊，改搭計程車前往，回程時卻記不起機車停放地點。由於機車鑰匙未拔起，林父擔心遭人竊走，轉知女兒趕緊幫忙找尋。

鼓山分局龍華派出所警員蔡旻憲、見習生丁新憶接獲林女報案後，一方面請林女代為詢問其父停放機車時的附近街景或明顯建築物，另一方面過濾三民區的住家附近監視器畫面，丁員也立即向三民區各派出所詢問有無接獲相關報案。

蔡員眼睛緊盯著監視器畫面近2個小時，不放過任何蛛絲馬跡，終於發現林父騎機車的身影出現在三民區大裕路，前後街道未再出現過，因此研判機車應該就停在大裕路附近。