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打離婚官司 男攜10月嬰燒炭亡

2019-06-24 01:09聯合報 記者柯毓庭王敏旭／新北報導

四十多歲江姓男子昨天攜十個多月大男嬰燒炭輕生，警、消破門發現父子兩人已死亡。 記...
四十多歲江姓男子昨天攜十個多月大男嬰燒炭輕生，警、消破門發現父子兩人已死亡。 記者柯毓庭／攝影
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四十多歲江姓男子昨天上午被家人發現在老家燒炭輕生，年僅十個多月大的男嬰一併喪命；江的筆記本透露夫妻失和，家屬也說死者正與妻子打離婚官司，最近情緒低落；檢警懷疑他因此帶著幼子尋短，還在調查。

新北家暴防治中心主任許芝綺說，江姓男子五月間曾撥打一一三求助，表示妻子三月間曾將兒子頭髮剪短，兩人對孩子教養理念不同；江與妻子分居後正討論離婚等事宜，男嬰由祖父母照顧，社工評估後認為教養狀況良好，未料昨天發生憾事。

據調查，死者無固定工作，靠打零工支撐家計、收入不穩定。今年初起，常因經濟因素與結婚兩年多的妻子發生爭執；兩人最近協議離婚，江一個月前帶兒子從新北市樹林區搬回土城區與父母同住，情緒時好時壞。

前天，江將男嬰帶走，但未攜帶手機，江母曾通報社會局；後來發現江帶著兒子回祖厝，昨天上午八點多男嬰姑姑前往探視，敲門卻無人應門，立即報警。警、消破門，發現父子兩人躺臥房間床上，已明顯死亡，旁邊擺有炭盆。

江母說，兒子曾透露輕生念頭，她特別交代其他家人多關心；前天兒子情緒看起來還算穩定，沒想到會帶年僅十月大的孫子一起走。江母在警局一度傷心過度，無法製作筆錄。家屬說，江隨身筆記本中曾提及與妻子失和，心情十分沮喪等語，懷疑他是因此想不開。

許芝綺表示，社會局將啟動相關輔導機制，給予家屬必要協助。

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