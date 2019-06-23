大雨襲北市路樹突倒塌 直接壓中女騎士

2019-06-23 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



中山南路上一棵路樹因雨勢太大，晚上8時許突然倒塌，直接壓中路旁的女機車騎士。記者李隆揆／翻攝 分享 facebook

台北市34歲的女性機車騎士今天晚上8時許行經中山南路、青島東路口時，被一旁倒塌的路樹壓中，當場導致其四肢挫傷，救護人員已將其送往台大醫院救治。