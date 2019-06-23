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天雨路滑小轎車自撞電桿 車內4人受傷送醫

2019-06-23 18:51聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣今天滂沱大雨，1轎小轎車下午5點多在銅鑼鄉銅科六路疑因天雨路滑失控，自撞路旁電線桿，撞擊力相當猛烈，車身嚴重扭曲變形，車內4人受傷，苗栗縣消防局據報，出動銅鑼、公館分隊人車救護，後座1人左小腿卡住，動用破壞器材，約1個小時後脫困。

4人都是年輕男性，全部都送苗栗市大千醫院醫治，均無生命危險，全案由警方進一步調查處理中。

1轎小轎車下午5點多在苗栗縣銅鑼鄉銅科六路自撞路旁電線桿，車身嚴重扭曲變形，車內...
1轎小轎車下午5點多在苗栗縣銅鑼鄉銅科六路自撞路旁電線桿，車身嚴重扭曲變形，車內4人受傷送醫。記者范榮達／翻攝
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1轎小轎車下午5點多在苗栗縣銅鑼鄉銅科六路自撞路旁電線桿，車身嚴重扭曲變形，車內...
1轎小轎車下午5點多在苗栗縣銅鑼鄉銅科六路自撞路旁電線桿，車身嚴重扭曲變形，車內4人受傷送醫。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣車禍
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