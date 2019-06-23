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不熟路況逆向開上橋 小客車撞小黃還殃及油罐車

2019-06-23 17:08聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市新店區中安大橋今日下午1時許發生一起意外事故，一輛自小客車疑因不熟悉路況，逆向開上中安大橋，與順向計程車發生擦撞，造成跟在計程車後方的一輛中油油罐車煞車不及撞上。

車上自小客車乘客2人、計程車乘客4人，共5男1女肢體擦傷，幸受傷患者均意識清醒，分別送往新店耕莘、慈濟醫院後均無大礙。

警方表示，目前現場已交由員警進行交通疏導，也已恢復通車，但因油罐車上有石油潑落地面，已另行通知清潔隊前往清理，請用路人路過特別注意。

一輛自小客車疑因不熟悉路況，竟逆向開上新北市新店區中安大橋，與順向計程車發生擦撞...
一輛自小客車疑因不熟悉路況，竟逆向開上新北市新店區中安大橋，與順向計程車發生擦撞，計程車後方一輛油罐車則因煞車不及撞上。記者柯毓庭／翻攝
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計程車患者車禍
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