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衣索比亞安全首長政變未遂 陸軍參謀長中彈身亡

台中受虐女童若不樂觀 母：考慮拔管及器官捐贈

2019-06-23 17:07聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市1歲女童疑遭保母虐待案，21日送醫急救開刀後，因傷重可能成植物人，女童母親今沈痛地表示考慮拔管及器官捐贈，讓女童遺愛人間。中國醫藥大學附設醫院說，女童目前術後未達腦死，尚待進一步觀察。

太平區21日晚間傳出1歲女童疑遭暴力虐待重傷送醫，警方調查發現疑似是遭郭姓保母虐待，造成顱內出血、左臂骨折，經開刀取出血塊，昏迷指數3，生命垂危。醫院緊急開刀後，目前昏迷指數3，在加護病房觀察中，醫師擔心女童可能無法清醒或中重度殘障，終生半邊癱瘓。

台中市社會局人員說，保母3月間才領到保母登記證書，但在受托時未向居家保母資源中心進一步登記，行政作業上不完整，也就社會局因不知她有受托而無稽查，目前案由檢警調查中，社會局會給母親相關支援，未來若查出保母確實有對孩子不當行為傷害，將會終止其資格。

社會局家暴及性侵害防治中心主任侯淑茹表示，該女童為單親，平時母親委由郭姓保母平日5天24小時照護1歲1個月大的女童，平時母親會與孩子視訊，20日晚間視訊時女童尚未有異常；據了解，21日早上8點半保母餵完奶後，隔段時間要準備幫女童洗澡就發現其意識不清、身體癱軟，保母稱女童是自己跌倒的。

台中市1歲女童疑遭保母虐待案，21日送醫急救開刀後，因傷重可能成植物人，女童母親...
台中市1歲女童疑遭保母虐待案，21日送醫急救開刀後，因傷重可能成植物人，女童母親今沈痛地表示考慮拔管及器官捐贈，讓女童遺愛人間。圖／本報系資料照
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保母台中市器官捐贈虐童
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