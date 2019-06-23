台中受虐女童若不樂觀 母：考慮拔管及器官捐贈

2019-06-23 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市1歲女童疑遭保母虐待案，21日送醫急救開刀後，因傷重可能成植物人，女童母親今沈痛地表示考慮拔管及器官捐贈，讓女童遺愛人間。中國醫藥大學附設醫院說，女童目前術後未達腦死，尚待進一步觀察。

太平區21日晚間傳出1歲女童疑遭暴力虐待重傷送醫，警方調查發現疑似是遭郭姓保母虐待，造成顱內出血、左臂骨折，經開刀取出血塊，昏迷指數3，生命垂危。醫院緊急開刀後，目前昏迷指數3，在加護病房觀察中，醫師擔心女童可能無法清醒或中重度殘障，終生半邊癱瘓。

台中市社會局人員說，保母3月間才領到保母登記證書，但在受托時未向居家保母資源中心進一步登記，行政作業上不完整，也就社會局因不知她有受托而無稽查，目前案由檢警調查中，社會局會給母親相關支援，未來若查出保母確實有對孩子不當行為傷害，將會終止其資格。