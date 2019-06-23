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桃園消防四大隊辦「一日小小消防員」 大人小孩出任務

2019-06-23 14:55聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市消防局第四大隊指出。7到9月是每年民眾戲水的高峰期，往往此時也是溺水事件發生最頻繁的時刻。在學生放暑假之前，四大隊今天在於社子埤塘公園舉辦「一日小小消防員之我是救生員」防溺宣導活動，讓大人帶著孩子一起體驗救生員闖關出任務，在娛樂當中從而瞭解防溺及救溺的正確觀念，避免溺水的悲劇一再發生。

第四大隊這精心規畫7大關卡，透過親子通力合作，一同完成緊張刺激的闖關任務。關卡包含即刻救援、遠離死神、一線C望、打火英雄向前衝、救溺勇士就是我、妙手丹青、眼明手快等，期盼能透過精心設計的活動，讓小朋友於實際體驗及闖關方式，深刻了解消防員的工作內容。

另外也特別安排桃園市吉普車救援協會操演水上救生，以及平鎮防火宣導隊的話劇表演，希望能讓小朋友從知性與感性的防災教育中學習成長，達到寓教娛樂的目的。

第四大隊大隊長戴明杉表示，這次為了加強防溺及救溺觀念，利用親子報名的方式，鎖定幼兒園及低年級的小朋友，主要是希望防災教育能從小紮根，透過有趣的活動，自然而然的吸收消防常識，現場人數也突破600人。戴明杉也特別提醒，大部分的溺水原因包含垂釣、戲水，甚至是救溺反而造成溺者等意外事故。如遇到需要救溺的時刻，首要條件要先確保自身的安全，並牢記救溺的口訣：叫、叫、伸、拋、划。

「叫」、「叫」就是大聲呼救，呼叫119 、 118 、 110 、 112 。「伸」是利用延伸物像竹竿、樹枝等，「拋」是拋送漂浮物像球、繩、瓶等，「划」是利用大型浮具划過去像船、救生圈、浮木、救生浮標等。

另外還有五要五不要：1.戲水地點需合法，要有救生設備與人員。2.避免做出危險行為，不要跳水。3.湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。4.不要落單，隨時注意同伴狀況位置。5.下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。6.不可在水中嬉鬧惡作劇。7.身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳，8.不要長時間浸泡在水中，小心失溫。9.注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。10.加強游泳漂浮自救技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

小朋友從闖關遊戲體驗如何使用救生圈。圖／桃園市消防局第四大隊提供
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多位民意代表到會場為參口活動的親子加油，也肯定活動寓教於樂的意義。圖／桃園市消防...
多位民意代表到會場為參口活動的親子加油，也肯定活動寓教於樂的意義。圖／桃園市消防局第四大隊提供
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水上救溺演出逼真也受矚目。圖／桃園市消防局第四大隊提供
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「一日小小消防員之我是救生員」活動也可以增進親子關係。圖／桃園市消防局第四大隊提...
「一日小小消防員之我是救生員」活動也可以增進親子關係。圖／桃園市消防局第四大隊提供
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家長和孩子一起闖關，合作默契十足。圖／桃園市消防局第四大隊提供
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四大隊今天在於社子埤塘公園舉辦「一日小小消防員之我是救生員」防溺宣導活動。圖／桃...
四大隊今天在於社子埤塘公園舉辦「一日小小消防員之我是救生員」防溺宣導活動。圖／桃園市消防局第四大隊提供
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親子一起學心肺復甦術。圖／桃園市消防局第四大隊提供
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溺水消防員親子
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