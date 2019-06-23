「你媽媽很著急找你」 暖警私訊勸回離家5天子
「尋親達人」基隆市警第一分局第三組組長許耀彬，協助許多無名屍回家，6月15日警察節當天，更靠著一條連家屬都不知道的項鍊，解開一具無名女屍身分之謎，讓躺三年的無名女屍「回家」，感動無數人。才隔一周，他又幫一位著急的媽媽，找回失蹤5天兒子，再添一佳話。
6月20日，基隆市各大臉書社群網站，有位媽媽po了一篇感人的協尋文，內容是一位署名「著急的媽媽」，稱其子林〇〇（男、27歲）已失蹤5天了，且兒子患有疾病，連藥物也放在宿舍沒有帶走，機車也不見了，手機也關機，她深怕兒子出意外有生命危險，無助的在網路po文，拜託廣大網民幫忙尋找。
市警局一分局第三組組長許耀彬看到這篇網路協尋文，主動致電給著急無助的媽媽，瞭解失蹤的兒子6月14日在新北市淡水區租屋處離奇失蹤後，就失聯音訊全無。
許耀彬以刑案偵辦方式，手機即時定位發現男子人在台中，並用網路搜尋，發現他有上網，馬上留私訊給他，告訴他「你媽媽很著急找你」，男子22日回訊息給他及，稱人平安，係因心情不佳，一個人到台中獨處，並且斷絕與外界聯繫，所以不知道媽媽在找他。
許耀彬勸他回家，別讓媽媽擔心，男子即自行返家並與母親一同到本分局辦理撤尋，母子重逢，為本案留下最圓滿的結局。
許耀彬說，可能有緣吧，能助母子團圓很開心。林母在臉書po文，感謝基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬及熱心幫助的警察公務人員還有網路協尋達人的幫忙。
留言