「你媽媽很著急找你」 暖警私訊勸回離家5天子

2019-06-23 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



「尋親達人」基隆市警第一分局第三組組長許耀彬，協助許多無名屍回家，6月15日警察節當天，更靠著一條連家屬都不知道的項鍊，解開一具無名女屍身分之謎，讓躺三年的無名女屍「回家」，感動無數人。才隔一周，他又幫一位著急的媽媽，找回失蹤5天兒子，再添一佳話。

6月20日，基隆市各大臉書社群網站，有位媽媽po了一篇感人的協尋文，內容是一位署名「著急的媽媽」，稱其子林〇〇（男、27歲）已失蹤5天了，且兒子患有疾病，連藥物也放在宿舍沒有帶走，機車也不見了，手機也關機，她深怕兒子出意外有生命危險，無助的在網路po文，拜託廣大網民幫忙尋找。

市警局一分局第三組組長許耀彬看到這篇網路協尋文，主動致電給著急無助的媽媽，瞭解失蹤的兒子6月14日在新北市淡水區租屋處離奇失蹤後，就失聯音訊全無。

許耀彬以刑案偵辦方式，手機即時定位發現男子人在台中，並用網路搜尋，發現他有上網，馬上留私訊給他，告訴他「你媽媽很著急找你」，男子22日回訊息給他及，稱人平安，係因心情不佳，一個人到台中獨處，並且斷絕與外界聯繫，所以不知道媽媽在找他。

許耀彬勸他回家，別讓媽媽擔心，男子即自行返家並與母親一同到本分局辦理撤尋，母子重逢，為本案留下最圓滿的結局。